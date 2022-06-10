Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım

Haziran 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan seçimler için geri sayım başladı. Siyaset kulislerinin bir numaralı gündemi de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimlerin aday olacağı konusu oldu.

AKŞENER, BAŞBAKAN OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İzmir'de yaptığı konuşmasında açık bir şekilde Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu ilan etti. Millet İttifakı ise henüz adayını açıklamadı. Ancak zaman zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olabileceği iddiası kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de geçtiğimiz aylarda başbakanlığa gönüllü olduğunu söylese de, cumhurbaşkanlığı adaylığı için onun da adı sık sık anılıyor.

"YEMİN BİLLAH EDİYORUM CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAĞIM"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Akşener'in İYİ Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in sözlerini şu şekilde aktardı:

"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"