Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığı" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak söyledi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi'nde açtı. Açılış; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

"BU PERFORMANSINIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE LAZIM"

Meral Akşener konuşmasının sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Sizler çalışırsanız, İstanbulluya, diğer şehirlerde hizmet ederseniz, rekabeti hizmet üzerinden yaparız ve 13. Cumhurbaşkanını da Millet İttifakı seçtirmiş olur." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun yanında sarf etmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU, İKİ İSMİN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayındaEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı. Ankara ve İstanbul'daki belediyeleri riske atamayız diyen Kılıçdaroğlu, ''Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da Meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Belediye başkanlarımız seçilirken o vilayetin insanlarına hizmet için söz verdi. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığını bir kişiye endeksleyemezsiniz o makam kurala endekslenir" demişti.