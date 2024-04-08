İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Kurultayda Aday Olmayacağını Açıkladı

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Alınan bu olumsuz sonucun ardından Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda, Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacaklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı yüzde 19 seviyelerine yükselen İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İYİ Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre de yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.
Akşener, seçimlerden önce, başarısız çıkmaları halinde "Ben evime döneceğim, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım" demişti. Yakın çevresine göre bir süre "Bekle gör" taktiği izleyen Merak Akşener, kurultayda aday olup olmayacağı kararı için seçimlerin ardından görüşmeler yaparak hem seçim yenilgisinin nedenlerine, hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kulislere yansımıştı. Meral Akşener Çarşamba günü de aralarında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Cihan Paçacı, Turhan Çömez, Ayfer Yılmaz gibi partinin deneyimli isimlerinden oluşan "İstişare Kurulu" üyeleri ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, değişim talebini dile getirenler olduğu gibi, "devam etmesini" isteyenlerin de olduğu ifade edildi. Parti kulislerine göre Akşener, eleştiri ve önerileri dinleyip notlar aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise İYİ Parti lideri,"2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullanarak yarışta yer almayacağını duyurdu.
27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü kurultayda şu ana kadar toplam 4 isim adaylığını açıkladı.
Eski İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve parti sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun aday olmayı düşündüğü iddia ediliyor.
İlk olarak Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayıp, Akşener'i de istifaya çağırmıştı. 31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, partideki Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ederken, partinin Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurmuştu.
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