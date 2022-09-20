İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var

20.09.2022 18:26

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak adlandırılan TOKİ projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, projenin mantık olarak doğru olduğunu belirterek, "Ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Yunus Emre Caddesi üzerindeki esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: TOKİ mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var

ETİMESGUT'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ, SORUNLARI DİNLEDİ

Akşener ardından Etimesgut ilçesine geçerek Etlim Mahallesi, Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbeti sırasında, El ele verirsek, siz velinimet olduğunuzu kanıtlarsanız, 'Velinimet benim kardeşim, gel karşıma dur' derseniz bütün siyasetçilere oylarınızı çok pahalı hale getirirsiniz. 'Oculuk, buculuk' üzerinden size laf edene 'defol git' derseniz kazanan siz olursunuz dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: TOKİ mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var

"TOKİ MANTIK OLARAK DOĞRU AMA ANLATILMAYAN BİR YERİ VAR"

Akşener, sosyal konut projesine de değinerek, "Seçime doğru ne yaptı ağabeyler; sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru; ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil; ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış. Siyasi olarak doğru olabilir; ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin eline ödeyebileceği şekilde de ev teslim edeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: TOKİ mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var
İYİ Parti lideri Meral Akşener: TOKİ mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var - Son Dakika

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