Albayrak'tan CHP'ye Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'li belediyelerin Eskişehir'in temel sorunlarına odaklanmadığını belirterek, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalara yönelik eleştirilerde bulundu.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in gerçek gündeminin zabıtaların bisiklet sürmesi ve gösteriş amaçlı projeler olmadığını, esas sorunların kentsel dönüşüm, su ve trafik olduğunu belirtti.

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin 2024 ile 2025 bütçelerinin toplamının yaklaşık 41 milyar lira olduğunu ancak bu bütçelere değecek bir eser kazandırılmadığının altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gün Balıkesir merkezli ve Eskişehir'de de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha bize şunu hatırlattı. Depreme hazır mıyız? Eskişehir milletvekili olduğunu bir türlü idrak edemeyen CHP'li bir milletvekili ve Odunpazarı'nın sorunlarından bihaber belediye başkanı, belediyeleri aklamak için kendilerince şahsımı depremi siyasete alet etmekle suçlamış. Şahsım adına Eskişehir adına dertleniyor ve diğer belediyelerin başardığını biz niye başaramadık diye soruyorum."

Albayrak, Esenler Belediyesi'nin 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini örnek göstererek, Eskişehir'de ise 1999'dan bu yana Gündoğdu Mahallesi'nde 50-60 konutluk projenin hala tamamlanmadığını, "Porsuk-1" ve "Porsuk-2" projelerinin ise henüz başlamadığını ifade etti.

CHP'li belediye başkanlarının kentsel dönüşümle ilgili sorumluluk almaktan kaçındığını bildiren Albayrak, "Konsere ve sanata para harcanmasın demiyoruz ancak kentsel dönüşüm gibi bir sorun varken neden katbekat fazlası bunlara harcanıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP zihniyetinin Eskişehir'de kentsel dönüşüm konusunda başarısız olduğuna değinen Albayrak, AK Parti'nin kentsel dönüşüm konusunda zorluklara rağmen yaklaşık 20 bin depreme dayanıklı konut ve kamu binasını Eskişehir'e kazandırıldığını sözlerine ekledi.