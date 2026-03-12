Ali Babacan Aydın'da İftar ve Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
Ali Babacan Aydın'da İftar ve Gazetecilerle Buluştu

12.03.2026 21:51
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın'da gazetecilerle buluşup iftar yaptı, bölgedeki durumu değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın'da gazetecilerle buluştu, partililerle iftar yaptı.

Efeler ilçesindeki bir otelde partisinin düzenlediği iftar programı öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Babacan, Türkiye'nin başta insan kaynağı olmak üzere iyi kullanıldığında elde edemeyeceği hiçbir başarının olamayacağını söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan son süreçlere değinen Babacan, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede ateş çemberinin gittikçe büyüdüğünü belirtti.

Gazze'de yaşanan soykırımın ardından İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı başlattığı savaşa dikkati çeken Babacan, "Bu saldırılar hukuksuzdur, Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırıdır. ve gerekçe olarak gösterdikleri 'önleyici savaş', yani 'ben ona saldırmasaydım o zaten bana saldıracaktı' gerekçesi hiçbir uluslararası hukuk belgesinde öyle bir şey yok. ve buna rağmen başlamış bir savaştan bahsediyoruz. ve ilk gün özellikle gerçekten yaklaşık 170 küçük kız çocuğunun bir okulda hedef alınması ve onların hayatını kaybetmesi, savaşı başlatanların nasıl hedef gözetmediğini, nasıl vahşi bir saldırı içinde olduklarını aslında bize bütün açıklığıyla göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin buradaki rolünün ve sorumluluğunun büyük olduğuna dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye İran'ın yakın bir komşusudur. Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan bu yana Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler hep dengede yürümüştür. ve İran'ın istikrarsız bir ülke haline gelmesi, İran'ın büyük sıkıntılar içine düşmesini biz Türkiye olarak istemeyiz. Bölgemizdeki dengeleri bozacak, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleyecek olan bu savaşın bir an önce müzakere masasında, diplomasi masasında, ilk etapta ateşkesle daha sonra da kalıcı bir anlaşmayla bitmesini de arzu ederiz. Bunun için de hükümete çağrımız yoğun bir diplomasi çabasına asla vazgeçmemeleri. Türkiye'nin doğal bir arabulucu rolü vardır. Hiçbir şey yapmasa Türkiye, ülke olarak zaten doğal bir arabulucudur bu coğrafyada."

Daha sonra iftar programına katılan Babacan burada da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

