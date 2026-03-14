DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bizim durduğumuz yer Atatürk\'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözüdür

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan savaş ve Türkiye topraklarına düşen füzelere karşı önemli uyarılarda bulundu. Şu ana kadar topraklarımıza üç balistik füze düştüğünü hatırlatan Babacan, "sabredelim de sabır da bir yere kadar . Bu füzelerin arkasında her kim var ise provakatör müdür, İran içerisine sızan birileri midir, ayaklarını denk alsınlar. " dedi.

İzmir'de temaslarda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin Torbalı İlçe Başkanlığı'nın iftar yemeğinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yanı başımızda yaşanan savaşta Türkiye'nin yerinin barış ve diplomasi olduğunun altını çizen Ali Babacan, gerçek barışın güç kullanmakla değil; uluslararası hukukla, diplomasiyle ve sağduyu ile mümkün olduğunu vurguladı. Babacan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray–Liverpool maçında Liverpool'lu taraftarlar bir pankart açtı. Ne yazmışlardı o pankarta? Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur sözünü: "Yurtta barış, dünyada barış." Bizim durduğumuz yer tam olarak burasıdır: Yurtta barış, dünyada barış. Önce kendi yurdumuzda barışacağız, bir olacağız, birlik olacağız. "

"ADALET TERAZİSİ DENGESİNİ ÇOKTAN YİTİRDİ"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, adalet mekanizmasına ilişkin eleştirilerine İzmir programında da devam etti.

"Adaletin terazisi dengesini çoktan yitirdi. Yargı, bir sopa gibi kullanılmaya devam ediyor." diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı, farklı düşünenleri susturmak, eleştirilerin önünü kesmek ve korkuyu büyütmek için bir baskı aracı haline dönüştürülmüş durumda. Gazeteci, siyasetçi, akademisyen fark etmiyor… Kim biraz sesini yükseltse, baskı görüyor; kim hak talep etse, keyfi kararlarla karşılaşıyor. Verilen talimatlarla, mahkemeler iktidarın "tut" dediğini tutuyor, "sal" dediğini salıyor. Ama unutmayalım; her şeye rağmen, işini düzgün yapmaya çalışan binlerce savcımız var, hakimimiz var. Onlar, Türkiye'de yargıya olan güvenin bu kadar azalmış olmasını üzüntüyle ve kaygıyla izliyor. Siyasetin yargı üzerindeki bu baskısından, yargı camiası da muzdarip. Çünkü siyasileşmiş, klikleşmiş bir yargı adalet dağıtamaz. Üstelik siyasetin müdahil olduğu ve talimatla hareket eden bir yargının verdiği zararın telafisi imkansızdır. "

"ZAMSIZ PAS GEÇMENİN YAKIN TERİHTE ÖRNEĞİ YOK"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının bayram öncesi yatırılacak olmasını "müjde" gibi sunmasını da eleştirdi. Geçen yıl 4 bin TL olan emeklilere bayram ikramiyesinde artış olmadığını hatırlatan Babacan, "Bu yıl hiçbir artış verilmeyeceği ilan edildi. Yani TÜİK'in açıkladığı %30'luk enflasyon farkı dahi bayram ikramiyesine yansıtılmayacak.

Herhangi bir maaşı ikramiyeyi zamsız pas geçmenin yakın tarihimizde örneği yok. Hatırlayalım; bayram ikramiyesi uygulaması ilk başladığında, bir ikramiye ile bir kurban alınabiliyordu. Emeklimiz hiç olmazsa bayramda bir kurban kesebilsin denmişti. Bugün bir kurban en az 18-20 bin lira. Kurban parası hesabıyla, bayram ikramiyesinin en az bir aylık maaş kadar olması gerekir. İktidar, 2018 yılından bu yana, milyonlarca emekliyi daha da yoksullaştırdı, fakirden alıp zengine vermeye devam etti. Tablo ortada; gerisi laf-ı güzaf…" dedi.

"KYK BURSU İLE BİR ÖĞRENCİ 1 KAP KAHVE İÇEBİLİYOR"

Ali Babacan, yaklaşan bayram öncesi asgari ücretliler, emeklilerle birlikte öğrencilerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekerken, "Üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otobüs bileti almaya kalktığında, geçen bayrama göre en az %50, %60 daha fazla bilet parası ödemek zorundalar. KYK bursu olarak ise onlara aylık 4 bin lira ödeniyor. 30 güne böldüğünüzde günlük 133 lira. Dün gece Aydın'da sordum, üniversite öğrencilerinin sıkça gittiği kafelerde kahve fiyatları 100 ile 200 lira arasında değişiyor. Yani KYK bursu ile bir üniversite öğrencisi günde sadece bir kap kahve içebiliyor… O kadar. Gıdaya para yok, barınmaya para yok, eğitim masraflarına para yok… Bugünkü hükümetin verdiği günde bir kahve diyorki öğrenciye bununla yaşa. Öğrencilerin durumu da bu. Yazık, gerçekten çok yazık. Mevcut iktidar, bu ülkeyi düze çıkaracak bir vizyona ya da bir beceriye sahip değil artık." İfadelerini kullandı.