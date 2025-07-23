Alman medyası: "Almanya, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter için yaptığı ön talebi onayladı"

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı teslimatı için yaptığı ön talebi onayladığını duyurdu.

Türkiye, Eurofighter savaş uçağı için geri sayıma geçti. Alman Der Spiegel dergisi, "Alman hükümeti, Eurofighter'ın, Türkiye'ye teslimatının önünü açtı" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Federal Güvenlik Konseyinin gizli toplantısında, Türkiye'nin Mart 2023'te, 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebin onaylandığı bildirildi. Haberde uçakların Almanya'dan tedarik edilecek parçalarla İngiltere'de üretileceği aktarıldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bilgilendirildi

Spiegel'e göre onay sonrası hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de İngiliz hükümeti ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis karar hakkında bilgilendirildi. Habere göre, Türkiye, uçakları sadece NATO ittifakı dayanışması çerçevesinde kullanacağını taahhüt etti.

Uçağın üçüncü ülkelere ihraç edilmesi için dört ülkenin de onay vermesi gerekiyor

Federal Güvenlik Konseyi'nin üyeleri arasında Başbakan Friedrich Merz'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yer alıyor. Eurofighter, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından inşa ediliyor. Uçağın üçüncü ülkelere ihraç edilmesi için dört ülkenin de onay vermesi gerekiyor.

Merz, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda olumlu konuşmuştu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta Londra'da İngiliz mevkidaşı Keir Starmer ile yaptığı görüşme sonrasındaki basın toplantısında, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda olumlu konuşmuştu. Merz, "Söz konusu ihracat iznini mümkün kılacak olumlu bir karar yönünde ilerleme kaydedildiğini" söylemişti. - BERLİN