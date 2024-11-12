Almanya Erken Seçime Gidiyor

Politika

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin dağılması sonucu gözler erken seçime çevrildi. Alman medyasına göre Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve ana muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) parlamentodaki grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaştı. Ancak seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier tarafından onaylanması gerekiyor.

16 Aralık'ta güven oylaması yapılabilir

Erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'ten (Bundestag) güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından Cumhurbaşkanı'nın 21 gün içinde Meclis'i feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Güven oylamasının ise 16 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor.

Hükümet çökmüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca Euro'luk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i geçtiğimiz hafta görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü.

SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana birlikte iktidardaydı. - BERLİN