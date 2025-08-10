Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu - Son Dakika
Politika

Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
10.08.2025 19:03
Başbakan Merz, çatışmaya silah tedarikinin sivil kayıplara yol açacağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e yönelik silah ihracatının durdurulması kararını savunarak, "Yalnızca askeri yollarla çözülmeye çalışılan bir çatışmaya silah sağlayamayız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına yaptığı açıklamada Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması sonrası gelen eleştirilere cevap verdi. Merz, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ni işgal planını eleştirerek, "İsrail kabinesi bizim için şaşırtıcı olan bir karar aldı. Yani Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatı bir kez daha yoğunlaştırma kararı aldı. Yalnızca askeri yollarla çözülmeye çalışılan bir çatışmaya silah sağlayamayız. Bu yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açabilir. Bu Gazze şehrinin tamamının tahliyesine neden olur. Bu insanlar nereye gidecek? Bunu yapamayız, yapmayacağız ve ben de yapmayacağım" dedi.

"Almanya'nın İsrail'e yönelik politikasının ilkeleri değişmemiştir, değişmeyecektir"

Kararın İsrail'in Gazze'de askeri operasyonunu genişletme adımına bir tepki olarak alındığını bir kez daha vurgulayan Merz, Almanya'nın İsrail politikasının temellerinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Merz, "Almanya'nın İsrail'e yönelik politikasının ilkeleri değişmemiştir, değişmeyecektir. Sorumluluğu üstleniyorum. İsrail Cumhurbaşkanı'na bu sabah bilgi verdim. Almanya 80 yıldır İsrail'in yanında yer almıştır. Bu durum değişmeyecektir. Bu ülkenin kendisini savunmasına yardımcı olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Merz, Almanya'nın İsrail ile dost olduğunu belirterek, bu dostluğun İsrail hükümetinin her kararını desteklemek anlamına gelmediğini sözlerine ekledi. Başbakan Merz, hem kendi partisi CDU hem de kardeş parti CSU'dan gelen eleştirilere de, "Bu kararı tek başıma almadım. Ancak bu kararın sorumluluğunu tek başıma üstlenmem gerekiyor" dedi.

" Ukrayna, Alaska'daki görüşmede yer almalı"

Başbakan Merz, bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirveye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini söyledi. Merz, Trump-Putin görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna arasındaki toprak değişimine işaret ederek, "Toprak değişimi meselelerinin Avrupalılar ve Ukraynalılar olmadan tartışılmasını veya karara bağlanmasını kabul edemeyiz" dedi.

Avrupa ülkelerinin liderlerinin Trump-Putin görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin "Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz" şeklindeki ortak açıklamasına değinen Merz, "Bu mesaj her şeyden önce Rusya'ya ve Başkan Putin'e yöneliktir. Avrupa'nın güvenliğinin Rusya tarafından tehdit edilmeye devam etmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle Rus saldırganlığını ödüllendiren ve daha fazla eylemi teşvik eden ve özendiren bir barış olamaz" dedi.

Başbakan Merz, bugün ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bilgisini de verdi. Başbakan Merz, geçtiğimiz cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planına tepki olarak Almanya'nın İsrail'e olan silah ihracatını durdurduğunu duyurmuştu. Merz'in aldığı sürpriz karar hem partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) hem kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nde (CSU) de tepkilere neden olmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, İsrail

