Almanya ve Brezilya İsrail\'in Gazze saldırısına tepki gösterdi

Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım bekleyen sivillere ateş açmasına ilişkin, "İsrail ordusu, silahlı saldırının nasıl meydana geldiğini tam olarak açıklamalıdır" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne da bağımsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Netanyahu hükümeti, Gazze'deki askeri faaliyetlerinin hiçbir sınırının olmadığını eylem ve açıklamalarıyla bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun dün Gazze şehrinde gıda yardımı bekleyen kalabalığa ateş açıp 112 sivili katlettiği saldırıya tepkiler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aileleri için yardım malzemesi arayan insanlar kendilerini ölü buldu. Gazze'den gelen haberler beni şok ediyor. İsrail ordusu, kitlesel paniğin ve silahlı saldırının nasıl meydana geldiğini tam olarak açıklamalıdır. Gazze'de insanlar yaşamaktan çok ölmeye daha yakın. Daha fazla insani yardımın gelmesi gerekiyor. Derhal" ifadelerini kullandı. Bakan Baerbock, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de daha fazla insanın ölmemesi için artık ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Netanyahu hükümeti, Gazze'deki askeri faaliyetlerinin hiçbir sınırının olmadığını eylem ve açıklamalarıyla bir kez daha gösteriyor"

Brezilya'dan da İsrail'in katliamına tepki geldi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsani yardım taşıyan tırların etrafındaki kalabalıklar, Gazze Şeridi'ndeki halkın içinde bulunduğu çaresiz durumu ve bölgedeki gıda temininin zorluğunu gösteriyor. Bu, dünkü ölüm ve yaralanmaların sorumluluğunun belirlenmesinin çok ötesine geçen, kabul edilemez bir durumdur. Birleşmiş Milletler yetkilileri ile farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanlar, aylardır Gazze sınırlarında kamyonların sistematik bir şekilde bekletilmesini ve halk arasında artan açlık, susuzluk ve çaresizlik durumunu kınamaktadır. Yine de uluslararası toplumun bu insani trajedi karşısında eylemsizliği, Netanyahu hükümetinin masum sivilleri hedef almaya ve uluslararası insancıl hukukun temel kurallarını göz ardı etmeye devam etmesi için üstü kapalı bir teşvik işlevi görmeye devam ediyor. Netanyahu hükümetinden üst düzey bir yetkilinin saatler sonra saldırının mağdurlarına yönelik yaptığı alaycı ve saldırgan açıklamalar, insan hayatının değerine gerçekten inanan herkes için bardağı taşıran son damla olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu hükümeti, Gazze'deki askeri faaliyetlerinin hiçbir etik ve hukuki sınırının olmadığını eylem ve açıklamalarıyla bir kez daha gösterdi. Zulümlere son vermek ve zulümleri önlemek uluslararası topluma düşüyor. İnsanlık Gazze'deki sivilleri yüzüstü bırakıyor. Yeni katliamlardan kaçınmanın zamanı geldi. Brezilya, Filistin halkıyla, özellikle de saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışmasını ifade ederek sivil hedeflere, özellikle de insani ve tıbbi yardım sağlanmasıyla bağlantılı olanlara karşı her türlü askeri eylemi kesinlikle reddettiğini bir kez daha teyit ediyor. Brezilya, ateşkesin aciliyetini, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardımın etkin bir şekilde girmesini ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını bir kez daha tekrarlıyor" ifadelerine yer verildi.

Bağımsız soruşturma çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, insani yardım almak için toplanan Filistinlilerin ölümüne yönelik bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Sejourne, "Açıklama isteyeceğiz. Be olduğunu anlamak için bağımsız bir soruşturma yapılması gerekecek" dedi.

Sejourne, ülkesinin "çifte standart" uygulamayacağını söyledi ve soruşturmanın İsrail'in saldırısının "bir savaş suçu olduğu" sonucuna varması durumunda bunun açıkça yargının meselesi haline geleceğini vurguladı.

İsrail ordusunun dün Gazze şehrinin Reşid Caddesi'nde gıda yardımının yapılacağı kamyonları bekleyen kalabalığa ateş açması sonucu 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yardım için bekleyenlerin çoğunun izdiham sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Ancak Ordu Sözcüsü Peter Lerner, İsrail askerlerinin kontrol noktasına yaklaştığı öne sürülen bir gruba ateş açtığını belirtmişti. - BERLİN