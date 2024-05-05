ALTSO Başkanı Almanya'da Türk-Alman Ekonomi Günü'nde talepleri iletti - Son Dakika
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Politika

ALTSO Başkanı Almanya'da Türk-Alman Ekonomi Günü'nde talepleri iletti

ALTSO Başkanı Almanya\'da Türk-Alman Ekonomi Günü\'nde talepleri iletti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Alanya iş dünyasının taleplerini iletti.

05.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:32
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Alanya iş dünyasının taleplerini iletti.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Alanya'nın lokomotif sektörleri ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bilgi verip, toplantıya katılanlar arasında yer alan Almanya Kuzey Ren- Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ve Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'e de Alanya'nın tanıtımını yaptı.

Kongreye, Düsseldorf Belediye Başkanı Dr. Stephan Keller, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, FDP Genel Sekreteri Bijan Dijr Sarai, Almanya Federal Meclis Üyesi Jens Spahn, Alman-Türk İşadamları Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye ve Almanyalı üst düzey bürokratlar ve Bilim Adamları da konuşmacı olarak katıldı.

"İş dünyamızın taleplerini ilettik"

Başkan Erdem konuyla ilgili olarak, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımlarıyla kongre düzeyinde gerçekleşen ve Düsseldorf'da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne katıldık" diye konuştu.

Kongrede açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanı Erdem, "Tarihten bu yana partner ülkeler olarak görülen Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik fırsatlar, işbirlikleri yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler ve şirketlerde sosyal sorumluluk konuları üzerine görüş alışverişinde bulunup, ekonominin geleceğini değerlendirdik. Bakanımız Mehmet Şimşek'in bulunduğu toplantıda Alanya'mızdaki son ekonomik gelişmeleri de kendisine aktarma fırsatı yakaladık. Bakanımıza, Alanya'mızın lokomotif sektörleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri ile ilgili bilgi verip, iş insanlarımızın taleplerini ilettik. Özellikle yabancıya mülk, turizmde yüksek vergi kesintileri, artan maliyetler, tarımda yaşanan gelişmeler gibi konularda birinci ağızdan Sayın Bakanımıza güzel bir sunum yaptık. Sayın bakanımıza bizlere ayırdığı değerli vakitleri ve taleplerimize olan ilgisi nedeniyle teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de Alanya'mızın taleplerinin en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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