ALTSO Başkanı Erdem, sektörlerin sıkıntılarını dile getirdi

Politika

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, TOBB Oda ve Borsa İstişare toplantısında konuştu. Erdem, "Alanya'mızın lokomotif sektörleri tarım, turizm, inşaat ve emlak sektörlerinin sıkıntılarını, talep ve önerilerini dile getirdik" dedi.

ALTSO Başkanı Erdem, Ankara'da gerçekleşen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda bakan yardımcısı ve müsteşarın katıldığı toplantıda söz alarak ikamet izni ve kısa süreli kiralama konularını bir kez daha gündeme taşıyarak mevcut uygulamanın bölge ve ülke ekonomisine verdiği zararlara dikkat çekti.

"Alanya'nın tarım, turizm, inşaat ve emlak sektörlerinin sıkıntılarını dile getirdik"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdem şunları söyledi:

"TOBB ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen 'Oda-Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Alanya'mızın lokomotif sektörleri tarım, turizm, inşaat ve emlak sektörlerinin sıkıntılarını, talep ve önerilerini dile getirdik. Alanya'mızın sorunlarını en üst düzeyde dile getirmemize vesile olan ve daime desteğini yanımızda hissettiğimiz Başkanımız Hisarciklioğlu'na bir kez daha teşekkür eder, bu önemli toplantının Alanya'mız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ederim." - ANTALYA