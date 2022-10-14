Vedat Demiröz: "İzlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak" - Son Dakika
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Vedat Demiröz: "İzlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak"

14.10.2022 15:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bugün gelinen son noktada Avrupa kara kışı düşünürken, izlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bugün gelinen son noktada Avrupa kara kışı düşünürken, izlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak. Ama bu tasarruf yapmayacağız demek değildir." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında beraberindeki heyetle Amasya'ya gelen Demiröz, bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada, milletin içinden gelerek bugüne kadar ülkeyi yöneten AK Parti'nin 2023'ten sonra da ülkeyi yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Yunanistan'ın nüfusunun İstanbul'dan daha düşük olduğunu ve 450 milyar avro borcunun bulunduğunu dile getiren Demiröz, şunları kaydetti:

"Yunanistan, istiklalini kaybetmiş bir ülke. Bugün Amerika istediği yerde, istediği zaman üs açıyor, adaları silahlandırıyor ve onlar da zannediyorlar ki Amerika ile Fransa arkalarında duracak, Türkiye'ye karşı onlarla bir mesafe kat edeceklerini zannediyorlar. Kusura bakmasınlar, Türkiye bugün bir NATO ülkesi. NATO ülkesine karşı silahlanma gerçekten çok ayıp, yazık ve yakışmıyor. Eğer biz NATO ülkesiysek ve bu bölgede NATO'nun en uzak bölgesinde yıllardır görev yapıyorsak bizimde söz hakkımız olmalı."

Bugün Türkiye'nin savunma sanayisindeki araçların yüzde 80'ini kendisinin ürettiğini aktaran Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz patriot isteriz vermezler, onun yerine S400 alırız niye aldın derler. F35'lere 2,5 milyar dolar verdik, beraber yapacağız diye, maalesef oradan da bizi çıkardılar. 'Paramızı ver' dedik, sonra başladılar sallantıya. 'F16 ver' gene vermezler. Son bir gelişmeler var bakalım ne olacak. Birisi verelim diyor, öbürü arkasından imza atmam diyor. Böyle ortaklık olmaz. Biz eğer Türkiye olarak yıllardır NATO ülkesiysek, müttefiksek bizi göz ardı edemezsiniz. Böyle ortaklık olmaz. Onun için biz kendimiz bu bölgede milletimizle 85 milyon insanımızla bir araya gelerek ve onların desteğiyle bu ülkeyi yöneterek, hem Avrupa'da hem dünyada olabilecek bir ülkeyiz. Ona da adım adım ilerliyoruz. Bugün en son gelinen noktada Avrupa kara kışı düşünürken, izlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak. Ama bu tasarruf yapmayacağız demek değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."

Programa, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.

Demiröz, beraberindeki heyetle daha sonra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Vedat Demiröz: 'İzlediği politikalarla Türkiye belki de bu kışı en rahat geçiren ülke olacak' - Son Dakika

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