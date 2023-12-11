Anadolu Üniversitesi\'nde Haydar Aliyev 100. Yıl Anma Programı ve Paneli düzenlendi

Anadolu Üniversitesi'nde 'Haydar Aliyev 100. Yıl Anma Programı ve Paneli' gerçekleştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Anadolu Üniversitesi'nde anıldı

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 'Haydar Aliyev 100. Yıl Anma Programı ve Paneli' düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleşen programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emirullah Mehmetov, Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Azerbaycan'daki birçok üniversiteyle yakın ilişkiler devam ediyor"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, şunları söyledi:

"Modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'i anma toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle saygıdeğer Aliyev'i rahmetle anıyoruz. Bir millet iki devlet ifadesi iki ülke arasındaki derin birlikteliği ifade ediyor. Tabi bu birlikteliğin arkasını iyi doldurmak gerekiyor. Askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel ve tabi ki eğitim anlamında bizler de üniversite olarak eğitim ve araştırma anlamında iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi, kuvvetlendirmeyi ve bu misyonun altını doldurmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'daki birçok üniversiteyle yakın ilişkiler devam ediyor. Aynı zamanda birçok öğrencimizi üniversitemizde ağırlıyoruz. Onların eğitimine ve araştırmalarına destek vermeye çalışıyoruz. Böylelikle sadece sözde değil aynı zamanda eylemle de eğitimde, sanayide, kültürde, iktisadi iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz ki bu iki ülkenin sinerjisi, birlikte davranarak ne kadar güçlü bir oluşum oluşturabileceği ortaya çıkıyor."

"Bugün yaşadığımız Azerbaycan'ı ona borçluyuz"

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ise paneldeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Haydar Aliyev 20 yıl önce vefat etmiştir. Ama cismihane olarak aramızdan ayrılan Haydar Aliyev'den söz ediyorum. Onu hürmetle anıyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız Azerbaycan'ı ona borçluyuz. Şuşa'nın alınmasından sonra Hankendi'de de Azerbaycan bayrağının dalgalanması da Haydar Aliyev'in bir vasiyetiydi. Onun bir ümidiydi. ve şükürler olsun ki üzerinden biraz zaman geçmesinden sonra o vasiyet yerine getirildi. Dünyaya güzel bir örnek, güzel bir mesaj olmuştur. Öyle bir savaş yaptık ki hiçbir sivilin burnu kanamadı. Bu bugünkü Azerbaycan devletinin kudretini gösteriyor. Bugün Türkiye Cumhuriyetleri güçlenmelidir. Daha güçlü olmalıdır. İlhan Alivyev'in güzel bir sözü var, Dostlar sevinsin, düşmanın bağrı çatlasın."

Konuşmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in hayatı ve siyasi yaşamını anlatan film gösterimi yapıldı.

Panel, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Perviz Mamamdzada tarafından plaket takdiminin yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.