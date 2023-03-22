Ankara bu iddiayla çalkalanıyor: HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

HDP'Lİ SANCAR: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu görüşmenin bir hayli olumlu geçtiğini belirtirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" ifadesini kullandı.

"HDP ADAYLIK KONUSUNDAKİ KARARINI VERDİ"

Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen bir son dakika haberine göre HDP cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANACAK

Herhangi bir aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenen HDP'nin alınan kararı bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.