Ankara bu iddiayla çalkalanıyor: HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecek - Son Dakika
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Ankara bu iddiayla çalkalanıyor: HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecek

22.03.2023 10:44

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te ziyaret ettiği HDP'nin adaylık konusundaki kararını verdiği ileri sürüldü. Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek verecek. Partinin kararını bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

HDP'Lİ SANCAR: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu görüşmenin bir hayli olumlu geçtiğini belirtirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" ifadesini kullandı.

HDP kararını verdi iddiası: Aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecekler

"HDP ADAYLIK KONUSUNDAKİ KARARINI VERDİ"

Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen bir son dakika haberine göre HDP cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANACAK

Herhangi bir aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenen HDP'nin alınan kararı bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Bay Kemal seni görünce gülme krizine giriyorum maalesef, herşeyin ofsayt.Bayrak var bilirsin,toprak var tanırsın.İmamoğlu ve Yavaş taktiği yine işbaşında maalesef.Sana yazık demeye bile yazık.Biriniz çıkın açık açık söyleyin beraberiz diye,yoksa Meral başkan masadan yine kalkacak diye korkuyormusun? Cevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ankara bu iddiayla çalkalanıyor: HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara bu iddiayla çalkalanıyor: HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verecek - Son Dakika
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