Mansur Yavaş, AK Partinin kalesinde yoğun ilgiyle karşılaştı

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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bir dizi temasta bulunmak ve saha çalışması yapmak üzere Konya'ya geldi. Burada esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yoğun ilgiyle karşılandı.

VATANDAŞIN SORUNUNU DİNLEYİP ESNAFLA ÇAY İÇTİ

Ziyaret esnasında bir Konyalının derdini de dinleyen Yavaş, yardımcı olmak için şahsın telefonunu aldı. Bir esnafın çay ikramına geri çevirmeyen Mansur Yavaş, daha sonra alandan ayrıldı.

İMAMOĞLU'NA DA YOĞUN İLGİ VARDI

Konya'da Mevlana Türbesi'nden çıkarken kapıda onlarca vatandaşın karşıladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah sana Cumhurbaşkanı olmayı nasip etsin" sözleri sonrası duygu dolu anlar yaşadı.

"KONYA BİZE UĞURLU GELECEK"

Türbe çıkışı basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek. Şimdiden onu hissediyorum" dedi.