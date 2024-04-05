Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İlçe Belediye Başkanları Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçenin belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile kentteki 16 ilçenin belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş ve ilçe belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yavaş, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkent'te, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."
Yavaş'a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik etti. - ANKARA
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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak ikinci dönem Belediye Başkanlığı için makamına oturdu. Yalçın, kazananın Akdağmadeni olduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda 2023 seçimlerindeki rakibi Murat Kurum hakkında 'İyi bir rakipti' şeklinde konuştu. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne odaklandığını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı. Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.
Hollanda'da uzun yıllar ticaretle uğraşan Ulvi Akdemir, doğup büyüdüğü Doğankent Beldesine dönerek belediye başkanı oldu. Akdemir, gençlere istihdam sağlamak ve göçü engellemek için projeler hayata geçireceğini belirtti.
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