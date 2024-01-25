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Ankara Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Zam Yapmadı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Zam Yapmadı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin enflasyon oranının altında bir zam yapmadığını belirtti. Altınok, işçilerin uzun zamandır düşük maaş aldığını ve hak ettikleri zammı vereceklerini söyledi. Ayrıca, Altınok Ankara'yı ve Mamak'ı çok iyi bildiklerini ve hizmetlerin her köşeye yansıyacağını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Zam Yapmadı
25.01.2024 - 14:34,
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, " Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu" dedi.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB'nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB'de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz" diye konuştu.

"Ankara'yı karış karış biliyoruz"

Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, "Ankara'yı biliyoruz, Mamak'ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok, Ankara'yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden, pazar demeden, tatil demeden sokaklarda görev yaptık biz. Ankara'yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara'mızın her köşesine yansıyacak, bunu da göreceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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