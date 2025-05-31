Ankara\'da Kaçak Yapılaşmaya Sıkı Tedbirler

Ankara Valiliği, alınan kararlar doğrultusunda "İmar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecektir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında Ankara'daki kaçak hobi bahçeleri konusunda kurul toplantısı gerçekleşmişti. Toplantıda Ankara'daki kaçak ve imarsız hobi bahçeleri konusu katılımcılarla birlikte ele alındı. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve birçok önemli isim katıldı. Dün alınan kararlar doğrultusunda Ankara Valiliği bir açıklama yayımladı. Açıklamada alınan kararlar doğrultusunda, imar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişiminin engellemesi alındı.

"19 bin dekarda, 2 bin 240 taşınmaz üzerinde 840 kooperatif izinsiz yapılaştı"

Ankara Valiliği tarafından Ankara il genelinde yaygınlaşmaya başlayan ve kamuoyunda 'Hobi Bahçeleri' olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi ve 5403 ile 3194 sayılı kanunlara aykırı uygulamalara karşı etkin tedbirlerin alınması amacıyla şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve ilgili kurumların görev ve yetki sınırlarının netleştirilmesi konuları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Toplantıda, tarım arazilerinin 'taksimi mümkün olmayan fiili hisselendirme yoluyla' satışı ve bu alanlarda inşa edilen kaçak yapıların önlenmesine yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halen sürdürülen denetimlerde, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişilerine ait toplam 19 bin dekar büyüklüğündeki 2 bin 240 taşınmaz üzerinde, 840 kooperatif tarafından izinsiz yapılaşmalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış ve ilgili mevzuat gereği cezai yaptırımlar uygulanmıştır."

"Hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecektir"

Toplantıda ayrıca, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda ise kaçak yapılaşmaya karşı alınan tedbirlerin ve denetimlerin sıkılaştırılması kararına varan valilik, "Bu kararlar doğrultusunda, imar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecektir. Tarım arazilerinin korunması ve mevzuata aykırı yapılaşmaların önlenmesi yönündeki mücadele, ilgili tüm kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir. Alınan kararların sahada titizlikle uygulanması sağlanacak, kamu düzenini ve tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bu tür izinsiz yapılaşmalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu. - ANKARA