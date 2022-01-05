Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme, Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılaması ile başladı. İki lider selamlaştıktan sonra kapıda kendilerini bekleyen gazetecilere poz verdi. Daha sonra konuta geçtiler.

1 SAAT GÖRÜŞTÜLER

En son 17 Kasım'da Külliye'de görüşen iki liderin ülke gündemine ve ekonomik gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yaptı. Kritik zirvede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konuların konuşulması bekleniyordu. Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da var.

Görüşmeden kareler: