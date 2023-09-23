Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi

Son Güncelleme: 23.09.2023 17:56

Ankara'da yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 'Ayhan' lakaplı Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticisi M.A. ve emniyet personeli Ç.M.K. gözaltına alındı. M.A. tutuklanırken, Ç.M.K. serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 18'e çıktı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticisi M.A. ve emniyet personeli Ç.M.K. gözaltına alındı. M.A. tutuklanırken, Ç.M.K. serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 18'e çıktı.

ANKARA'DA YAKALANDILAR

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 'Ayhan' lakaplı 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt yöneticisi firari şüphelilerden M.A. ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirlenen emniyet personeli Ç.M.K. Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.'nın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Bugüne kadar örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 18'i tutuklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Bora Kaplan da tutuklananlar arasında yer aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyetin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Ankara, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika


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