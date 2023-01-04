Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

ÖZDAĞ'DAN ATEŞ'İN AİLESİNE ZİYARET

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in Bursa'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadelerini paylaştı.

"SİNAN'I ŞEHİT EDENLER BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Özdağ, "Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar." ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN TEK BEKLENTİMİZ DUADIR"

Öte yandan Ayşe Ateş geçtiğimiz günlerde eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."