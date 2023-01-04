Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar - Son Dakika
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Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

04.01.2023 23:15

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yeni açıklama geldi. Ayşe Ateş'i Bursa'da ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

ÖZDAĞ'DAN ATEŞ'İN AİLESİNE ZİYARET

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in Bursa'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadelerini paylaştı.

"SİNAN'I ŞEHİT EDENLER BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Özdağ, "Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

"HERKESTEN TEK BEKLENTİMİZ DUADIR"

Öte yandan Ayşe Ateş geçtiğimiz günlerde eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."

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Son Dakika Politika Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in eşinden katillere mesaj: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar - Son Dakika
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