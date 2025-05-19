Ankara'da Yeşil Maraton Heyecanı - Son Dakika
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Politika

Ankara'da Yeşil Maraton Heyecanı

Özgür Özel, BAKAP projesinin maraton için mükemmel bir alan sunduğunu belirtti.

19.05.2025 12:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkent Ankara Kalkınma Projesi'ne (BAKAP) ilişkin, "Ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla BAKAP ATA Çiftliği'ndeki "Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" için düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Özel, önceden konut olarak tasarlanan BAKAP arazisinin ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankaralıların nefes alacakları, doğayla iç içe merkez haline getirildiğini söyledi.

Maratonun koşulacağı alanı açılış gününde gezdiklerini anımsatan Özel, "Bir tarafta Atatürk'ün vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ni Anka Park'a açan, kendisine saray yapan, Ankara'nın bağrındaki Atatürk'ün emanetine hançerler saplayan bir anlayış, öbür tarafta konut alanından böyle bir cenneti yaratan bir anlayış." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en keyifli maratonlarından biri olabilir"

Maraton alanına, partilerinin önerisi ve ABB Meclisi'nin kararıyla "ATA Çiftliği" isminin verildiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Ben İstanbul maratonunu, yarı maratonu iki kez, büyük maratonu iki kez, Antalya, Kadıköy yarı maratonunu birer kez bitirmiş birisi olarak, Mansur Başkan'a 'Burada maraton koşulursa, Ankara'daki büyük bir ihtiyacın giderileceğini' söylemiştim. Mansur Başkan bu meseleyi hemen projelendirmiş ve belki de dünyada eşi benzeri olmayacak bir maraton pisti kazandırdılar. Hele hele ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir."

"20 yılda yapılandan daha fazlasını yaptık"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise uzun sürenin ardından 19 Mayıs'ın gençlerle maraton eşliğinde kutlanacağını söyledi.

Konut için ayrılan alanı yeşil alan olarak hizmete aldıklarına dikkati çeken Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz trol tweet attı, '800 milyonluk arsayı tarla yaptı' diye. Gördüğünüz gibi, torunlarımızın torunlarına kadar hizmet edecek bir alan burası. Bu, aradaki görüş farkını, belediyeciliği ve kente bakış açısını gösteriyor. Şimdiye kadar 25 milyon metrekare yeşil alan yaptık. 20 yılda yapılandan daha fazlasını yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çok yakında da inşallah evcil hayvanlar parkıyla Atatürk Orman Çiftliği'ni özgün haline getirip, sizlerle birlikte açacağız. Orası da tam 1000 dönüm. O sizlerin hizmetine sunulacak."

Konuşmaların ardından Özel, ABB Başkanı Yavaş ve protokol üyeleriyle koşuların startını verdi.

Özel, buradaki programın ardından, beraberindeki partililerle CHP Gençlik Kolları tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Türkiye, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da Yeşil Maraton Heyecanı - Son Dakika

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