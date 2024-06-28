Ankara'daki İranlılar Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara'daki İranlılar Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Geniş Video İzle

İran vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için Ankara Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanacak. İran'ın Ankara Büyükelçisi de sandık başına gitti ve seçimlerin önemini vurguladı. Türkiye'nin 7 şehrinde toplam 8 oy sandığı kuruldu.

28.06.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki İranlılar sandık başına gitti

ANKARA - İran vatandaşları, ülkelerindeki dört adaylı cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oy kullanmak için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip ülkede, 62 milyon seçmen 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek.

"Seçimlerde ülkemizdeki tüm siyasi görüşler kendi adayları ile temsil edilmektedir"

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta oy kullanmak için gelen seçmenlerin yanı sıra İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'de sandık başına gitti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Habibullahzade, İran İslam Cumhuriyeti anayasasına göre cumhurbaşkanının ölümünden sonra 50 gün sonra seçimlerin yapılmasının gerektiğini belirterek, "hazırlıklar 50 günden kısa bir sürede yapıldı ve bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. dönem cumhurbaşkanlık seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu seçimin bizim açımızdan önemine gelecek olursak, halkımız, milletin hizmetkarı olan bu makamları kaybettiği bu elim hadiseden sonra önümüzdeki dört yıl için yeni ülke yönetimini ve hükümetini belirlemek için bugün yeniden sandık başına gidiyor. Bu seçimlerde de ülkemizdeki tüm siyasi görüşler kendi adayları ile temsil edilmektedir ve insanlar doğru olduğunu düşündüklerini tercih yapabiliyorlar. Milletimizin başına gelen bu acı olaydan sonra, bu seçim hayırlara vesile olur; ülkemizin kalkınma ve ilerlemesi yolunda en hızlı şekilde yol alarak bu zorlu süreci atlatacağız" dedi.

Türkiye'nin 7 şehrinde toplam 8 oy sandığı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yurtdışında düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların önceden tamamladıklarını aktaran Büyükelçi Habibullahzade, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Antalya ve Van'da seçim merkezlerinde 8 noktada oy sandığı kurulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Türkiye, Ankara, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'daki İranlılar Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'daki İranlılar Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement