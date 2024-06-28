Ankara'daki İranlılar Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Politika

"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Ankara'daki İranlılar sandık başına gitti

ANKARA - İran vatandaşları, ülkelerindeki dört adaylı cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oy kullanmak için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip ülkede, 62 milyon seçmen 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek.

"Seçimlerde ülkemizdeki tüm siyasi görüşler kendi adayları ile temsil edilmektedir"

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta oy kullanmak için gelen seçmenlerin yanı sıra İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'de sandık başına gitti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Habibullahzade, İran İslam Cumhuriyeti anayasasına göre cumhurbaşkanının ölümünden sonra 50 gün sonra seçimlerin yapılmasının gerektiğini belirterek, "hazırlıklar 50 günden kısa bir sürede yapıldı ve bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. dönem cumhurbaşkanlık seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu seçimin bizim açımızdan önemine gelecek olursak, halkımız, milletin hizmetkarı olan bu makamları kaybettiği bu elim hadiseden sonra önümüzdeki dört yıl için yeni ülke yönetimini ve hükümetini belirlemek için bugün yeniden sandık başına gidiyor. Bu seçimlerde de ülkemizdeki tüm siyasi görüşler kendi adayları ile temsil edilmektedir ve insanlar doğru olduğunu düşündüklerini tercih yapabiliyorlar. Milletimizin başına gelen bu acı olaydan sonra, bu seçim hayırlara vesile olur; ülkemizin kalkınma ve ilerlemesi yolunda en hızlı şekilde yol alarak bu zorlu süreci atlatacağız" dedi.

Türkiye'nin 7 şehrinde toplam 8 oy sandığı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yurtdışında düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların önceden tamamladıklarını aktaran Büyükelçi Habibullahzade, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Antalya ve Van'da seçim merkezlerinde 8 noktada oy sandığı kurulduğunu söyledi.