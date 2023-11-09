Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz saldırı anına ait görüntüleri yayınladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz gecesine ait görüntüleri paylaştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı. 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile yayınlanan görüntülerde, darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırı yaptığı anar yer aldı. 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA'lar ile kapatılıyor. Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor. Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor. Vatandaşların ve polislerin, darbecilerin karşılarında durmaları da kayıtlarda yer alıyor.