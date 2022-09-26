Ankara haberleri | Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı - Son Dakika
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Ankara haberleri | Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı

26.09.2022 17:45
Ankara haberleri | Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı

Ankara haberleri: YUNANİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.

YUNANİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.

Ege Denizi'nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları, Gayri Askeri Statüsündeki Adalar (GASA) Midilli ve Sisam'da, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları görüntüledi. Yunanistan tarafının, zırhlı araçları bölgeye sevk ettiği belirlendi. Sevkiyat, görüntülerde resmi olarak tespit edildi. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları, Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i bakanlığa çağırdı. Büyükelçiden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi. Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.


YORUMLAR
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Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ankara haberleri | Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı - Son Dakika

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