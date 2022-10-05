Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika
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Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

05.10.2022 17:27
Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Edinilen Ankara gelişmesine göre İSVEÇ'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İSVEÇ'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT) Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.Diplomatik kaynaklarca "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" açıklaması yapıldı.


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İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul... İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri...
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika

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