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Antakya'da Koruma İmar Planı Son Aşamada - Son Dakika
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Antakya'da Koruma İmar Planı Son Aşamada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antakya'da yaptığı açıklamada, koruma imar planının son aşamada olduğunu ve tescilli kültür varlıklarının restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Antakya Kent Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'nin ihale çalışmalarının tamamlandığını ve restore çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Ersoy, Antakya'nın turizm hareketliliğinin canlanacağını ve kenti Avrupa'nın cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Antakya\'da Koruma İmar Planı Son Aşamada
28.12.2023 - 17:57,
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'KORUMA İMAR PLANININ SON AŞAMASINDAYIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından depremden sonra restore edilen Antakya'daki otelde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra yaptığı açıklamada, "6 Şubat'taki yıkımdan sonra devlet olarak her bölgede çalışma yürütüyoruz. Tescilli kültür varlıklarımızın yeniden inşası ve restorasyonu devam ediyor. Hatay'daki çalışmaları denetlemeye geldik. Antakya'da 7 hektarlık koruma bölgesi var. Bu bölgede bakanlığımıza bağlı, sorumluluğumuz altında kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Koruma imar planının son aşamasındayız. Çok detaylı bir çalışma oldu. Bütün görüşler alınarak son hale getirildi. Sadece Hatay'a özgü değil deprem bölgesinin tamamı için yeni bir çalışma başladı. Bu bağlamda destek programını arttırdık. Proje ve uygulama desteği olarak ikiye ayrılıyor. Proje desteği olarak 750 bin lira ya da bakanlığın tamamen çalışmaları yürütmesi yer alıyor. Uygulamada ise özel mülkiyet yapılarına 5 milyona kadar destek programı var. Gastronomi ya da otelde 12,5  milyona kadar destek var. Bugün Le Reve Otel'de uygulama başarılı şekilde yürütüldü ve tekrar hizmete girdi. Hem proje hem uygulama desteğini aldı ve ticari hayatına başladı. Antakya kadim bir şehir. Kültürel değeri çok yüksek. Antakya'nın turizm hareketliğini tekrar canlanacağını düşünüyoruz. Şehir tekrardan ayağa kalkınca bölgenin en örnek yerlerinden biri olacak. Bu bağlamda en önemli konu tescilli varlıklar" dedi.

'HER AY DÜZENLİ OLARAK GELECEĞİM'

Bakanlığa bağlı Antakya Kent Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'nin ihale çalışmalarının tamamlandığını anlatan Bakan Ersoy, "Restore çalışması başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 43 yapının ise ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. 18 yapının proje aşaması başladı, 12'sinin ise ihalesinin hazırlık aşaması bitti. Arkeoloji Müzesi'nin 2025'te açılışını yapmayı hedefliyoruz. Yakında ayrıntılarını paylaşacağız. Her ay düzenli olarak kente geleceğim. Hem ilgili kurumlarla hem sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapıp süreci hızlıca tamamlayacağız. Antakyalılar bilsin ki bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da öyle hep sahip çıkacağız. 344 vatandaşımız destek projesine başvurdu. 600'ü geçmesini bekliyoruz. 15 Ocak'a kadar vakit var. Ama gerekirse süreyi de uzatırız. Birkaç yıl içerisinde Antakya'yı Avrupa'nın cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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