Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Kaş ilçesinin yaylası Gömbe'de muhtarlarla bir araya geldi. Kaş bölgesine yapılan ve yapacakları hizmetleri anlatan Başkan Böcek, 1 milyar 284 milyon TL'ye mal olacak proje ile bölgenin 50 yıllık su probleminin çözülmüş olacağını ifade etti.

Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri'ne katılmak üzere ilçeye giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gömbe Mahallesi'nde Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde muhtarlar buluşmasına katıldı. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Danışmanlar, Meclis Üyeleri, Daire Başkanları ve bürokratların da katıldığı toplantıda 53 muhtar da hazır bulundu. Başkan Böcek, sorun, öneri ve talepleri dinledi.

"2 bin 656 km dağlara taşlara yol yaptık"

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Covid, büyük Manavgat yangını, deprem, sel, afet derken birçok olumsuzluk oldu. Hiçbir bahaneye sığınmadan kimseyi siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeden çalışmalar yaptık. 30 büyükşehir belediyesi içerisinde ilk sırada, 3 bin 311 km yer altına su hattı döşedik. 2 bin 656 km dağlara taşlara yol yaptık. Buradan Ankara'ya kadar, 514 km kanalizasyon yaptık. Halkımız bizim daha çok çalışacağımıza, daha güzel işler yapacağımıza inandığı için bizleri seçti. Bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik yine söylüyoruz" dedi.

"Hiç bir kurum kuruluşa borcumuz yoktur"

Önceki 5 yıllık döneminde Türkiye'ye örnek olan hizmetler gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Böcek, "Bizlere tasarruf genelgesi gönderdiler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, 'SGK borçlarını ödesin' dediler. Allah'ıma şükürler olsun ki hiçbir kurum kuruluşa günü geçmiş borcumuz yoktur. ve bundan sonrada yine belediyemizi bir aile olarak, evimizi nasıl geçindiriyorsak, çalmadan, çaldırmadan şeffaf bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kreş sayısı 50'ye çıkarılacak

Büyükşehir Belediyesi'nin dana önce 1 kreşi olduğunu göreve geldikten sonra kreş sayısını 15'e çıkardığını hatırlatan Başkan Böcek, "Şimdi bu dönem içerisinde kreş sayımızı 50'ye çıkaracağız. Halkımıza söz verdik. Şimdi bize tasarruf genelgesi getirdiler. Bizim kreş yapmamızı bile engelliyorlar. Ama biz şimdiye kadar Allah'tan başka hiçbir şeyden ne korktuk ne çekindik. Tabi ki genelgelere bağlı kalacağız mevzuatlara uyacağız. Ama çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi.

ASAT çalışmalarını anlattı

Kaş bölgesinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve yapımına başlanacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "ASAT Genel Müdürlüğü olarak geçtiğimiz 5 yıl içinde Kaş bölgesinde içme suyu yatırımları olarak 171 km içme suyu hattı döşedik. Vatandaşlarımıza su hizmeti sağladığımız içme suyu depolarını daha da sağlıklı hale getirebilmek için gerekli revizyonları yaptık. Bu anlamda da 61 adet depomuzun revizyonunu yaparak daha sağlıklı bir içme suyu hizmeti sunmaya başladık. İhtiyaç olan bölgelerde 9 adet içme suyu depomuzu da yaparak tamamladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında 11 km bir hat yaptık. Yine atık su arıtma tesislerimiz için gerekli olan mekanik revizyonların hepsini yaptık ve bu işler için toplamda 292 milyon TL bir yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Kaş bölgesine daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Böcek şunları söyledi: "Bölgenin haritasını göz önüne aldığımızda Kınık'tan Kaş merkeze kadar deniz kıyısındaki bölümde içme suyu sıkıntıları başlamıştı. Kaş için tarih sayılabilecek Çayköy'den Kalkan'a içme suyu temin projesini hayata geçireceğiz. Eylül ayında bu ihalemizi gerçekleştireceğiz. 16 mahallemizin içme suyu problemi 50 yıl boyunca çözülmüş olacak. Çayköy'den 6 adet içme suyu kuyumuzla Kalkan'da 6 metre kotundan 310 metre kotuna terfi ile su basacağız ve buradan Kalkan Mahallesi başta olmak üzere Andifli, Bayındır, Belenli, Bezirgan, Gökçeören, İslamlar Mahallesi ve Kalkan olmak üzere bu mahallelerimiz doğrudan bu projeden yararlanacak. Yine Saklıkent hattı bu projeden sonra daha da rahatlayacağı için Kaş merkeze doğru Ağullu, Çukurbağ, Dirgenler, Hacıoğlan, Kasaba, Pınarbaşı, Sarıbelen, Uğrar ve Yeniköy Mahalleleri bu projeden yararlanacak".

50 yıllık su sorunu çözülecek

Başkan Böcek 1 milyar 284 milyon TL'ye mal olacak proje ile bölgenin 50 yıllık su probleminin çözülmüş olacağını ifade etti. Yine bu proje kapsamında Kınık Ova'da ki mevcut asbestli boruların 8,5 km'sinde düktil boruyla değişimini yapılacak. Kalkan bölgesindeki 3 adet içme suyu deposunun mekanik ve inşai revizyonunu yapılarak SCADA sistemleri kurulacak ve Saklıkent hattından beslenen bütün içme suyu depolarının online izlemesini yapılarak uzaktan takibi gerçekleştirilecek. - ANTALYA