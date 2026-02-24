Antalya'da Vefa Sahuru Etkinliği - Son Dakika
24.02.2026 04:11
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Antalya'daki 'Vefa Sahuru' programında, AK Parti gençlik kollarının Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik hareketi olduğunu vurguladı. Gençlerin siyasette aktif rol almalarının önünü açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden İbiş, Ramazan'ın birlik ve kardeşlik atmosferinde geçeceğini belirtti. Program, AK Parti Antalya milletvekilleri ve partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Antalya'da "Vefa Sahuru" programı gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Antalya İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda, gençlik kollarının sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük gençlik hareketi olduğunu söyledi.

İbiş, 1 milyonu aşkın üyesiyle 81 il ve 922 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek, "Tüm ilçelerimizde, illerimizde, beldelerimizde, üniversitelerimizde, mahallelerimizde bu denli bir araya gelebilen başka bir siyasi parti değil, sivil toplum kuruluşu dahi göremezsiniz. Bu sadece bizlerin emeğiyle olacak bir iş değil. Bizlerin emeği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun siyasi vizyonunun Türkiye'de siyasetin gençlere bakışını değiştirdiğini vurgulayan İbiş, gençlerin siyasette aktif rol almalarının önünün açıldığını dile getirdi.

İbiş, 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesine yönelik düzenlemeye bazı siyasi partilerin "hayır" oyu verdiğini hatırlatarak, "O dönem gençlerin 18 yaşında seçilmesine karşı çıktılar, 'gençler bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasın' dediler. 2023 seçimlerinde ise kuşak sınıflandırmaları üzerinden 18 yaşında hakir gördükleri gençlerden destek ve oy istediler." diye konuştu.

Ramazan ayının bu yıl farklı bir atmosferde başladığını belirten İbiş, okullarda ve şehirlerde ramazan coşkusunun güçlü şekilde hissedildiğini söyledi.

Bazı çevrelerin okullarda ramazanın anılmasına ve şehirlerin ramazanla buluşmasına tahammül edemediğini aktaran İbiş, "Bazı gruplar kendilerince Recep Tayyip Erdoğan'ın gömdüğü bu vesayet odaklarını harekete geçirmeye çalışacak şekilde laiklik bildirisi yayınlıyorlar. Tabiri caizse 'laik atak' geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplumun kendi değerlerini ve manevi kodlarını iyi bildiğini dile getiren İbiş, ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin en güçlü şekilde yaşanacağını bildirdi.

Bu birlik ve beraberliğin artarak süreceğini belirten İbiş, gençler olarak her zaman sahada olmaya ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel ise sahur programında oluşan atmosferin Antalya'da önümüzdeki genel seçimler ve ardından yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin başarısına yeniden imza atılacağına olan inancı gösterdiğini söyledi.

Birlik ve beraberlikte rahmet ve bereket olduğunu vurgulayan Türel, geçmişte Antalya'da Türkiye nezdinde ses getiren başarılara imza attıklarını, bundan sonra da gençler, kadınlar ve teşkilatlarla el ele, omuz omuza yürüyerek aynı başarıları sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaştıklarını belirtti.

Ramazanın maneviyatına uygun şekilde gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Çetin, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Gençlik kollarının sabahın erken saatlerinde başladığı programları sahur vaktine kadar sürdürdüğünü aktaran Çetin, liseli ve üniversiteli öğrencilerle gerçekleştirilen sahur buluşmalarıyla günün tamamlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda gençlerin sahadaki emeğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Çetin, gençlik teşkilatlarının partiye kattığı değerin farkında olduklarını kaydetti.

Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik, partililer ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, AK Parti, Türkiye, Gençlik, Antalya, Son Dakika

