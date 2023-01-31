4 ilde eş zamanlı 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 260 şüpheliden 241'i gözaltına alındı - Son Dakika
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4 ilde eş zamanlı 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 260 şüpheliden 241'i gözaltına alındı

31.01.2023 10:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan'da düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonlarında 241 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan'da düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonlarında 260 şüpheliden 241'inin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, operasyona ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri binasında düzenlediği basın toplantısında, bu sabah itibarıyla Antalya'da 37'nci, Erzincan'da 38'inci, Isparta'da 39'ncu, Ordu'da 40'ıncı Kökünü Kurutma Operasyonu yaptıklarını söyledi.

"5 AYDIR PROJELİ OLARAK TAKİP EDİLİYORDU"

Antalya'da 5 aydır izlenen şüphelilere yönelik 1321 polis ve jandarma, 24 narkotik dedektör köpek ve hava araçları ile sabah erken saatlerde operasyon başladığını ifade eden Soylu, "Antalya'da 187 şüpheliden 181'i gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısı, imalat ve iştirak edenler 5 aydır projeli olarak takip ediliyordu." dedi.

Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

"CEZAEVLERİNDE UYUŞTURUCUDAN HÜKÜMLÜ SAYISI 122 BİN"

Uyuşturucu ile mücadele için sürekli sahada olduklarına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu: "Yakalamalarımız oluyor. Bu yakalamalar kısa süreli takiplerde olduğu gibi uzun süreli, projeli takiplerle gerçekleşmektedir. Projeli takiplerin farkı şudur. Bir çeteyi, uyuşturucu satış ağını çökertmek, imalat ve ticaretine en sert darbeyi vurmak için uzun zamanlı izleme ve takipler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bunu yapmamızın temel sebebi, mahkemelerimize delilleri en sağlam bir şekilde iletebilmek ve içeriye koyduktan sonra bir daha çıkmamasını temin edebilmektir. Bugün cezaevlerinde uyuşturucudan hükümlü sayısı 122 bindir. 6 yıl önce bu sayı 36 bindi. Burada sadece operasyonların sayısını 3 kat artırmadık. Aynı zamanda operasyonların sonucunda ulaştığımız tutuklu sayısı da çok ciddi bir şeklide sahaya yaptığımız baskı çerçevesinde artmış bulunmaktadır."

Soylu, operasyonlar kapsamında Antalya'nın yanı sıra Ordu'da 32 şüpheliden 25'inin, Isparta'da 20 şüpheliden 18'inin, Erzincan'da ise 21 şüpheliden 17'sinin bu sabah itibarıyla gözaltına alındığı bilgisini vererek, "4 ilde gerçekleşen 37, 38, 39 ve 40'ıncı Kökünü Kurutma operasyonlarında 260 şüpheliden 241'i gözaltına alındı." diye konuştu.

Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

"TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"

Kökünü Kurutma operasyonlarının Türkiye'nin her noktasında devam edeceğini vurgulayan Soylu, "Aziz milletimizin şunu bilmesini isteriz. Avrupa ve Amerika uyuşturucuya karşı pes etmişken, narkoshoplar açıyorlarken, eroin kullanımı için şırıngayı bedava verirken, Avrupa'nın birçok ülkesinde şu kadar uyuşturucu kullanmak ve satılabilmeyi kendileri salık verirken Türkiye bu konuda amansız ve dünyaya örnek bir mücadele sürdürmektedir. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, polis ve jandarma teşkilatı, sınırdaki Mehmetçikler, başsavcılıklar ve bütün birimlerin, hükümetin ortaya koyduğu irade ile uyuşturucunun kökünü kurutmak için amansız, büyük bir mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Biz büyük milletiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak devletimizin asli sorumluluğudur. Biz bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyaya uyuşturucu ile nasıl mücadele edilebileceğini, kökünün nasıl kurutabileceğini göstermek için bu mücadeleye baş koyduk. Allah bizi milletimize mahcup etmesin." diye konuştu. Soylu, ardından Isparta, Ordu ve Erzincan illerine bağlanarak valilerden operasyona ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
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4 ilde eş zamanlı gerçekleşen 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 241 kişi gözaltına alındı 4 ilde eş zamanlı gerçekleşen 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 241 kişi gözaltına alındı Ordu'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 25 şüpheli yakalandı Ordu'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 25 şüpheli yakalandı

Erzincan, Antalya, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 ilde eş zamanlı 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 260 şüpheliden 241'i gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ilde eş zamanlı 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 260 şüpheliden 241'i gözaltına alındı - Son Dakika
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