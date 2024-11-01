Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak

Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak Başkan Muhittin Böcek: "İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Deprem Master Planı-Güçlendirme konferansında Antalya'yı olası bir depreme karşı...

01.11.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak

Başkan Muhittin Böcek:

"İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Deprem Master Planı-Güçlendirme konferansında Antalya'yı olası bir depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları aktardı. Antalya Valiliği'nin deprem master planı hazırlama koordinasyonunu belediyenin sorumluluğuna verdiğini kaydeden Böcek, "Antalya Valiliği başkanlığında yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunu büyükşehir belediyesine; master plan için gerekli yapı stoğu envanteri hazırlama görevini ise ilçe belediyelerimize verdi. İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı-Güçlendirme konferansı düzenlendi. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra uzmanlar ve belediye çalışanları katıldı.

"Deprem değil tedbirsizlik öldürür" sözü de hepimizin kabul ettiği bir gerçek"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin deprem potansiyeline dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: "Depremlere karşı her zaman duyarlı olmamız gereken bir coğrafyada bulunuyoruz. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, toplumda derin yaralar açmış, altyapıyı ciddi şekilde etkilemiş ve pek çok insanımızın hayatına maloldu. Depremler, sadece fiziksel hasar değil, tüm toplumu etkileyen psikolojik etkilere de neden olmaktadır. Bu nedenle, depreme hazırlık ve farkındalık çalışmaları her zamankinden daha önemli hale geldi. En son 11 ilimizi etkileyen Şubat 2023 depremlerinde resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, yüzbinlerce bina yıkıldı. Tüm ülkemizi derinden sarsan deprem bölgesinde yaşanan trajedi halen hafızalarımızda yerini korumaktadır. Kaldı ki bölgeye o dönemde 6 defa gitmiş biri olarak gördüklerimi unutmam mümkün değildir. Depremler, ülkemizin coğrafi yapısı gereği kaçınılmaz bir gerçektir ancak "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" sözü de hepimizin kabul ettiği bir gerçek"

"İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025"

İzmir'de 1999 yılında İstanbul'da 2002 yılında deprem master planının hazırlandığını kaydeden Başkan Böcek, Antalya büyükşehir belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında şehirde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kenti depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla 6 Şubat depreminden önce deprem master planı çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Böcek, şöyle devam etti: "Belediyemiz bünyesinde afet yönetimi daire başkanlığını kurduk. "Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya" vizyonumuz ile Deprem Master Planı'nı, ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Antalya Valiliği başkanlığında yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunu büyükşehir belediyesine; master plan için gerekli yapı stoğu envanteri hazırlama görevini ise ilçe belediyelerimize verdi. İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025. Bu kapsamda, 2022 Ağustos ayında ilgili 134 farklı kurum/kuruluş ve konusunda uzman 225 katılımcı ile 1. çalıştayımızı, 2023'ün Ekim ayında 2. çalıştayımızı gerçekleştirdik. Akdeniz üniversitesi yerleşkesinde 1797 araç kapasiteli otopark ve 54 bin metrekare alana sahip çok amaçlı afet toplanma merkezini 2023 yılında tamamladık"

"Antalya iline ait mevcut jeolojik veri raporu" hazırlandı

Deprem master planı hazırlıkları kapsamında belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatmaya devam eden Başkan Böcek, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "19 ilçe belediyesinden görevlendirilen 175 personelin katılımı ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bilgi işlem dairesi başkanlığımız ile elde edilen yapı stoku envanterlerinin bir araya getirilip değerlendirme yapılabileceği bir veri tabanı programı oluşturduk. Deprem Master Planı'nın ana verisini teşkil eden "Yapı Stoğu Envanteri"nin 19 ilçe belediyesinden temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritası oluşturulması için; Türkiye Deprem Vakfı ile "Antalya İli Deprem Risk Değerlendirmesi ve Antalya Deprem Master Plan Hazırlığı Ortak Hizmet Projesi" protokolü imzaladık. Bu sayede, Antalyamızın deprem master planını; bu konuda her branşta ülkemizin en iyi akademisyenlerinin danışmanlığında yürütmekteyiz. Plan hazırlığı sürecinde eş zamanlı olarak; büyükşehir belediyesi arşivinde bulunan tüm jeolojik ve jeoteknik raporlar, ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar, DSİ yeraltı suyu verileri, AFAD heyelan haritaları, deprem ölçümleri gibi mevcut tüm veriler tarandı. Bilimsel veriler doğrultusunda "Antalya iline ait mevcut jeolojik veri raporu" hazırlandı. Ayrıca ilçe bazında; 2014-2023 yılları arasında 10 yıllık sürede arazi değişiminin gözlenebilmesi için uydu görüntüleri ile haritalar hazırladık."

Başkan Muhittin Böcek, konuşması sonrası konferansa katılan, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten akademisyenlere plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Yerel Yönetim, Politika, Antalya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'nın deprem master planı 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.