AP Raporuna Türkiye\'den Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Dünyadaki krizlere, gözü önünde yaşanan insanlık dramlarına, katil İsrail'e ses çıkaramayan ve bu yüzden meşruiyetini tamamen yitiren yapıların, AP'nin, Avrupa Konseyinin, Birleşmiş Milletlerin hukuk mekanizmamıza yön vermeye çalışması abesle iştigaldir. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu mesnetsiz raporu kesin bir dille reddediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini ifade ederek, "Çünkü açlık sınırı 35 bin lira olmuştur. Arada 7 bin liralık bir fark var. Bu nedenle asgari ücreti tekrar güncellemek hükümetin görevidir." şeklinde konuştu.

Öğrenci affının mutlaka çıkarılması gerektiğini belirten Özdağ, geçen sene üniversiteyi kazanan 240 bin kişinin çeşitli nedenlerden dolayı kayıt yaptıramadığını söyledi. Özdağ, vakıf üniversitelerini de eleştirerek, "Vakıf üniversitelerine eksi puan alanları da yerleştiriyorsunuz. Kaliteyi, zekayı, liyakati ortadan kaldırıyorsunuz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini, iktidarın bu konuda daha ciddi önlemler alması gerektiğini söyledi.

Yılbaşından bu yana 44 polisin intihar ettiğini öne süren Çömez, "Bu konuyu ciddiye alalım. Sorunlarını biliyoruz. Maaş, mobbing, kurumsal ve ailevi problemler var. Birçok sorun var ama bunlar araştırılmıyor, üstünde durulmuyor. Bu sorunlar devam edip gidiyor. Polis kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumla ilgili vahim tabloya kayıtsız kalmayın." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin vize alamadığını savunan Çömez, vize randevularının da fahiş fiyatlarla satılmaya başlandığını iddia etti.

"Bu koridor, tarihi kavuşma yoludur"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Güney Kafkasya'nın, Türk dünyasının Batı'ya açılan kapısı, enerji ve ulaşım hatlarının kesişim noktası ve stratejik geleceğin en hassas merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Turan Koridoru'nun dar bir ulaşım projesi olarak görülemeyeceğini, bu hattın Nahçıvan'ı Azerbaycan'la buluşturacağını, Türkiye'yi Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a bağlayacağını ve Anadolu ile Türk dünyası arasında stratejik bir bütünleşme sağlayacağını vurgulayan Akçay, "Bu koridor, tarihi kavuşma yoludur. Bu koridor Kars'tan Bakü'ye, Nahçıvan'dan Semerkant'a, Anadolu'dan Türkistan bozkırlarına uzanan kardeşlik köprüsüdür. MHP olarak inancımız tamdır. Turan Koridoru açılacak, Türk Devletleri Teşkilatı güçlenecek ve Türk dünyası ekonomik, siyasal ve stratejik olarak daha da kenetlenecektir. Turan Koridoru bu şeref sayfasından geleceğe uzanan kutlu yolun adıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Gazze'de yaşananların artık sıradan bir çatışma, geçici bir kriz veya bölgesel bir gerilim olarak tarif edilemeyeceğine dikkati çeken Akçay, İsrail yönetiminin güvenlik bahanesinin arkasına saklanarak uluslararası hukukun en temel ilkelerini çiğnediğini kaydetti.

Akçay, bugün Gazze'de toprağa verilen her çocuğun sadece Filistin'in değil bütün insanlığın kaybı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını, savaş hukukunu hiçe sayan uygulamalarını ve Gazze'yi yaşanmaz hale getiren kuşatma politikasını en güçlü şekilde reddediyoruz. Uluslararası toplum artık kınama cümlelerinin konforundan çıkmalıdır, kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardım koridorları açılmalı, sivillerin can güvenliği teminat altına alınmalı ve savaş suçu işleyenler hukuk önünde hesap vermelidir. Gazze'de yaşananlar unutulmayacaktır. Çocukların feryadı, annelerin ahı, yıkılmış şehirlerin sessizliği tarihin kayıtlarına geçmiştir. Türkiye'nin yeri bellidir, biz zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Filistin halkının hür, onurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ekonomik programın verimsiz olduğunu, maliyeti halka yüklendiği için yoksulluğun derinleştiğini savundu.

Muş Ovası'nın ülkenin en büyük üçüncü ovası olduğunu dile getiren Temelli, "165 bin hektarlık Muş Ovası maalesef yoksulluk üretiyor. Buradan bir türlü yararlanamıyoruz çünkü bu tarım politikasıyla buralardan yararlanmak mümkün değil. Ovadan iki ayrı akarsu geçiyor. Buna rağmen ovada su sorunu yaşanıyor. Halbuki verimli ve sulu tarıma geçmek mümkün. Ama bölgedeki bütün tarım arazileri kaderine terk edilmiş." ifadesini kullandı.

Temelli, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bu anlaşmayla savaş son bulmuş görünüyor fakat bu anlaşmanın kalıcı olma ihtimali çok zayıf. Bunu biliyoruz çünkü ne sömürücü sömürücülüğünden ne de sömürgeci sömürgeciliğinden vazgeçiyor. Orta Doğu halkları üzerinde oyunlar, planlar devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Barınma krizi vatandaşlarımız açısından çekilemez, dayanılamaz bir noktaya geldi"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu olan sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in, sağlık sorunları nedeniyle "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Barınma sorununa dikkati çeken Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barınma krizi vatandaşlarımız açısından çekilemez, dayanılamaz bir noktaya geldi. Rakamlar son derece çarpıcı. 2002'de kira gideri ortalama gelirin yüzde 28'iyken, 2025'te 38,7 yani yüzde 40'ına çıkmış. Vatandaşımız kısabildiği her yerden kısmış ama kiradan kısamıyor, kira artışları enflasyonun da üstüne gelmiş ve çok büyük bir kalem olmuş. Eğitime, gıdaya, sağlığa ödeyemiyor ama mecburen kirasını ödemek zorunda kalıyor. Birçok şehirde, özellikle büyükşehirlerde kira artışı asgari ücret artışının ve enflasyon artışının çok üzerinde. Bu nedenle bu barınma krizine bir an evvel acil çözüm bulunmalıdır ve vatandaşlarımızın bu feryadına kulak verilmelidir."

"AP, Türkiye ile uğraşmak yerine kendi stratejik körlüğüyle yüzleşmeli"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Ne yazık ki hiçbir nesnel dayanağı olmayan, tamamen siyasal hesaplarla ve Türkiye karşıtı odakların dayatmalarıyla kaleme alınmış bir metin olarak karşımıza çıkmıştır." dedi.

Küresel dengelerin altüst olduğu bir çağda Türkiye'nin, güvenlikten enerji arzına, göç kontrolünden bölgesel huzura kadar her alanda kilit taşın olduğu gerçeğinin apaçık görüldüğünü vurgulayan Usta, Ankara NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki kurucu ve vazgeçilmez rolünün en somut göstergesi olduğunu dile getirdi. Usta, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, AP'nin vizyoner bir ortaklık geliştirmek yerine bayatlamış ezberlerin ve stratejik bir körlüğün arkasına sığınması, tam bir acziyet göstergesidir. Dünyadaki krizlere, gözü önünde yaşanan insanlık dramlarına, katil İsrail'e ses çıkaramayan ve bu yüzden meşruiyetini tamamen yitiren yapıların, AP'nin, Avrupa Konseyinin, Birleşmiş Milletlerin hukuk mekanizmamıza yön vermeye çalışması abesle iştigaldir. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu mesnetsiz raporu kesin bir dille reddediyoruz. Ayrıca Mavi Vatan'a ilişkin dayanaksız ifadeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen koşulsuz destek ve Kıbrıs meselesindeki taraflı yaklaşım raporun objektiflikten ne kadar uzak hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sunması ise mümkün değildir. AP, Türkiye ile uğraşmak yerine kendi stratejik körlüğüyle yüzleşmeli. Bizler milli hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeden, ön yargılara teslim olmadan, başı dik bir şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

AK Parti'li Usta, son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını, orman varlığını 23,4 milyon hektara çıkardıklarını belirterek, Türkiye'nin 2015-2025 yılları arasında en fazla ormanlık alan kazanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Usta, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceklere başarı diledi.