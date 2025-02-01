Arap Ligi'nden Trump'a Ret

Politika

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin Yönetimi ve Arap Ligi dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır ve Ürdün'e yaptığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kabul etme çağrısı reddedilerek, "Filistinlilerin devredilemez haklarını, ister yerleşim faaliyetleri, ister tahliye ya da toprak ilhakı, isterse de toprağı sahiplerinden boşaltma yoluyla olsun, tehlikeye atmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğimizi teyit ediyoruz" denildi.

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin Yönetimi ve Arap Ligi dışişleri bakanları ve yetkilileri, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantının ardından ortak açıklama yayımlayan Arap Ligi bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır ve Ürdün'e yaptığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kabul etme çağrısına karşı ortak duruş sergiledi. Bakanlar, böyle bir adımın bölgedeki istikrarı tehdit edeceğini, çatışmaları yayacağını ve barış umutlarını baltalayacağını belirtti. Açıklamada, "Filistinlilerin devredilemez haklarını, ister yerleşim faaliyetleri, ister tahliye ya da toprak ilhakı, isterse de toprağı sahiplerinden boşaltma yoluyla olsun, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir şart veya gerekçe altında tehlikeye atmaya yönelik [her türlü girişimi] reddettiğimizi teyit ediyoruz" denildi. Bakanlar ayrıca, Orta Doğu'da iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini vurguladı.

Bakanlar, Mısır'ın Birleşmiş Milletler ile birlikte İsrail ve Hamas arasında 15 aydır devam eden savaşta büyük ölçüde yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına odaklanacak uluslararası bir konferans düzenleme planını da memnuniyetle karşıladı. Konferans için henüz bir tarih ise belirlenmedi.

ABD Başkanı Trump, Ürdün ve Mısır'a çağrı yaparak, Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinliyi topraklarına kabul etmelerini istemişti. Trump, "Bu geçici mi yoksa uzun vadeli bir öneri mi?" sorusuna ise, "İkisi de olabilir" cevabını vermişti. Hamas ise, "Bu öneri, halkımızı topraklarını terk etmeye zorlayarak savaş suçlarını ve insanlığa karşı işlenen suçları teşvik etme çerçevesine girmektedir" ifadelerini kullanmıştı. - KAHİRE