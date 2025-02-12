Arıkan'dan Müslüman Liderlere Eleştiri

Politika

Yeni Yol Grup toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan:

" Gazze'de yaşananlar maalesef Müslüman ülke liderlerinin sessizliğinden kaynaklanmaktadır"

"Binlerce kilometre öteden cumartesi günü 'Gazze'ye cehennemi yaşatacağız' diyen Trump'a aynı sertlikte cevap veren bir lider bugün yok"

"Geçtiğimiz hafta deprem bölgesini ziyaret ettik, bir dokunduk bin ah işittik"

"Temel ihtiyaçlarını bile sağlayamayan insanlar enflasyonu nasıl arttıracaklar"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Gazze'de yaşananlar maalesef Müslüman ülke liderlerinin sessizliğinden kaynaklanmaktadır. Binlerce kilometre öteden cumartesi günü 'Gazze'ye cehennemi yaşatacağız' diyen Trump'a aynı sertlikte cevap veren bir lider maalesef bugün yok. 'Eğer cumartesi dünyanın herhangi bir yerinde ve özellikle Gazze'de tek bir mazlumun kılına zarar gelirse 50 eyaletin 50'si de cehennemi yaşar' diyecek cesaretli bir lider olsaydı Trump bu cümleyi kuramazdı. İslam dünyasının böylesine bir lidere ihtiyacı var" dedi.

Yeni Yol Meclis Grup Toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmada Erzincan'ın İliç ilçesinde meydan gelen maden kazasına değinerek, "İliç Araştırma Komisyonu son toplantısını 9 Temmuz'da yaptı. Üzerinden tam 8 ay geçti. Bırakın sorumluların ortaya çıkartılmasını daha komisyon rapor yazmayı bile beceremedi. Türkiye'deki herkes, asıl sorumlunun kim olduğunu çok iyi biliyor. Nerden biliyoruz; Soma'dan, Ermenek'ten, Çorlu tren faciasından, en son da Kartalkaya otel yangınından biliyoruz. Kayyum atamak için bir günde kararname yazanlar, bir gecede yandaş şirketlere vergi affı çıkartanlar, 9 kardeşimizi kaybettiğimiz İliç'in 8 aydır raporunu yazamadılar. Biz İliç'te yine rant, ihmal ve denetimsizlikten oluşan ölüm üçgenini gördük. Yine iş adamı, siyasetçi ve bürokratlardan oluşan menfaat üçgenini gördük. Kazanın yaşandığı madende 2019 yılında boruların patlamasıyla tonlarca siyanür nehre akmıştı. Bunun için maden işletmecisine sadece 16 milyon ceza kesildi. Bütün bu olanlara rağmen aynı madene iki kez kapasite artışı için izin verildi" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaret

Deprem bölgesine yaptığı ziyarete değinen Arıkan, "Geçtiğimiz hafta deprem bölgesini ziyaret ettik, bir dokunduk bin ah işittik. Düşünün bir sabah size şöyle bir mesaj geldi tapu müdürlüğünden; 'Adınıza kayıtlı taşınmaza kamulaştırmasız el koyma suretiyle tescil işlemi yapılmaktadır'. Bu mesajı alsanız ne hissedersiniz? İlk hissiniz 'birileri tarafından dolandırılıyor muyum' olur. İşte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi bunu yaşıyor. Yıllarca emek vererek sahip oldukları tapulu arazilerine el koyulduğunu öğrendiler, hem de mahkeme kararı bile olmadan" diye konuştu.

"İşsizlik rakamları gerçeği yansıtmamakta"

"İşsizlik rakamları açıklandı yüzde 8,5 denildi. Yani Türkiye'de 3 milyon işsizin olduğundan bahsedildi. Hükümetin açıkladığı birçok rakam gerçeği yansıtmadığı gibi işsizlik rakamları da gerçeği yansıtmamakta. İş bulma umudunu kaybedip iş aramaktan vazgeçenler, bu yüzde 8,5'luk orana dahil değiller. Tam zamanlı iş bulamadıkları için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalanlar, bu 8.5'luk orana dahil değiller. Bunları da işsizlik kadrosuna dahil ettiğimizde işsiz sayısı 11,4 milyona çıkıyor, işsizlik oranı Türkiye'de yüzde 28,2'ye çıkıyor. Peki dünya sıralamasında ne durumdayız? Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre bizden daha kötü durumda olan sadece 28 tane ülke var. Bunların yarısı Afrika ülkesi, yarısı da haritada yerini bile bulamayacağımız küçük ülkeler. Son bir yılda işsiz sayısı 1,7 milyon kişi artmış" dedi.

Arıkan şöyle devam etti:

"Ocak 2025 itibarıyla açlık sınırı 22 bin TL, yoksulluk sınırı 72 bin lira. Çalışanların yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Şimdi soruyorum; temel ihtiyaçlarını bile sağlayamayan insanlar enflasyonu nasıl arttıracaklar? Enflasyonu arttıranları hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuz. 2021'de servet transferiyle, düşük faizle servetine servet katanlar enflasyonu çıkarmışlardır. Yüksek faizle kazancını daha büyütenler enflasyonu çıkarmışlardır. Netice itibarıyla kazanan hep aynı, bedel ödeyense maalesef vatandaşımız. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak budur. Bu sistem halkı değil, rantı düşünmektedir."

Trump'a tepki

Trump'ın Gazze'de emlak tüccarlığına soyunduğunu ifade eden Arıkan, "Gazze'de yaşananlar maalesef Müslüman ülke liderlerinin sessizliğinden kaynaklanmaktadır. Binlerce kilometre öteden cumartesi günü 'Gazze'ye cehennemi yaşatacağız' diyen Trump'a aynı sertlikte cevap veren bir lider maalesef bugün yok. 'Eğer cumartesi dünyanın herhangi bir yerinde ve özellikle Gazze'de tek bir mazlumun kılına zarar gelirse 50 eyaletin 50'si de cehennemi yaşar' diyecek cesarette bir lider olsaydı Trump bu cümleyi kuramazdı. İslam dünyasının böylesi bir lidere ihtiyacı var. O zaman görecekseniz ki 2 milyarı aşkın Müslüman o liderin arkasında saf tutacak. Biz bunu nerede gördük; Necmettin Erbakan hocamızda gördük" şeklinde konuştu.

Gazzelilerin asla geri adım atmayacağını kaydeden Mahmut Arıkan, 'Cehennemi yaşatacağız' diyenlerin o ateşte kendilerinin yandığını söyledi.