ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
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Politika

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Brunei Sultanlığı büyükelçilerini kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

21.02.2024 17:57  Güncelleme: 17:58
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Görüşmeye Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Endonezya Achmad Rizal Purnama, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok, Tayland Maslahatgüzarı Nawinee Plynoi ile Brunei Sultanlığı Maslahatgüzarı Sobrina Rosli katıldı.

Türk Grubu üyeleri CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da görüşmede hazır bulundu.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

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