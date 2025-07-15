Asgari ücrete çifte zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama... - Son Dakika
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Politika

Asgari ücrete çifte zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...

Asgari ücrete çifte zam sorusuna Bakan Şimşek\'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
15.07.2025 12:50  Güncelleme: 12:47
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AK Parti'nin Kızılcahamam'da üç gün süren istişare kampında en çok konuşulan konu ekonomi oldu. Milletvekilleri, asgari ücretin memur maaşları gibi yılda iki kez zam alacak şekilde yeniden düzenlenmesi önerisini sundu. Bakan Şimşek ise ekonomide denge kurulmasının önemini anlatarak, "Bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir" dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da üç gün süren istişare kampı sona erdi. Parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampta "ortak akıl" oturumları dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, en çok konuşulan başlık ekonomi oldu.

ASGARİ ÜCRETE "ÇİFTE ZAM" TALEBİ

Milletvekilleri, mevcut ekonomik dengeler içinde en fazla asgari ücret ve memur maaşları arasındaki farkın açılmasına vurgu yaptı. Vekiller, bu farkın kapatılması gerektiğini belirterek, asgari ücretin yılda iki kez zam alacak şekilde yeniden düzenlenmesini önerdi. Öneriye göre, memurlar gibi asgari ücretliler de ocak ve temmuz aylarında maaş artışından faydalanmalı.

ARA ZAM SORUSUNA BAKAN ŞİMŞEK'TEN YANIT

Kamp boyunca en çok sorulan sorulardan biri, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sorulara doğrudan zam yanıtı vermek yerine, ekonomideki büyük resme dikkat çekti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında aktardıklarına göre; Bakan Şimşek, bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadele konusunda bir "denge" kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlattı. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini ifade eden Şimşek, "Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız" dedi.

CHP'DEN "ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL OLSUN" TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada asgari ücretin artması için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını dile getirmişti. Asgari ücretin 30 bin TL olması için kanun teklifi sunduklarını belirten Özgür Özel, "Bekliyoruz" demişti. Emekliye seyyanen zam içinde kanun teklifi verdiklerini söyleyen Özel "Emeklileri açlık sınırının altında süründürüyorlar. Her emekliye bir asgari ücret verilmesi gerekir, kanun teklifini verdik, bekliyoruz." diye konuşmuştu.

BAKAN IŞIKHAN ARA ZAMMA KAPIYI KAPATMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz mayıs ayında asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." demişti.

ASGARİ ÜCRETE SON OLARAK OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Ocak 2025'te yapılan son düzenlemeyle birlikte net asgari ücret 22 bin 104 TL olmuş, ancak yılın ikinci yarısında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu durum, enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücünün hızla erimesine yol açmıştı. Öte yandan memur maaşları her 6 ayda bir enflasyon farkıyla birlikte artırılıyor. Bu uygulama, aynı dönemde memur ve asgari ücretli arasındaki gelir farkını daha da belirgin hale getirmişti.

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Son Dakika Politika Asgari ücrete çifte zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama... - Son Dakika

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