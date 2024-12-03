Astana Zirvesi Doha'da Toplanıyor

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran, Rusya ve Türkiye arasında Astana sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Doha'da 7-8 Aralık'ta İran, Türkiye ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam ve Ankara'ya gerçekleştirdiği temasların ardından devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı ziyaretlerin ardından konuşan Arakçi, "Suriye ziyaretimde Halep'e yönelik terör saldırıları başta olmak üzere son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldık. Devlet Başkanı Esad'a, Suriye ordusu ve devletine yönelik Tahran'ın kararlı ve kesin destek mesajını ilettim. Suriye devleti Saddam döneminde yaşanan Irak Savaşı'nda nasıl yanımızda olduysa, bugün biz de Suriye devletinin yanında olacağız" dedi.

"Farklılıklarımız kadar ortak noktalarımız da oldukça fazla"

Türkiye ziyaretine değinen Arakçi, bölgesel konularda Türkiye ile her zaman yakın iş birliği ve temas içerisinde olduklarını belirterek, "Bölgesel konularda farklılıklarımız kadar ortak noktalarımız da oldukça fazla. Türkiye ile Suriye'nin terör örgütleri için bir üs haline gelmemesi konusunda aynı fikirdeyiz. Ayrıca Suriye'nin yeniden bir iç savaşın eşiğine sürüklenmemesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temasları sürdürme ve iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Bu çerçevede Astana sürecini de ilerletme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Arakçi, İran, Rusya ve Türkiye arasında devam eden Astana sürecinin önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü Doha'da İran, Türkiye ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Esad ile görüşmüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Halep'in rejim muhaliflerinin kontrolüne geçmesinin ardından 1 Aralık'ta Şam'a giderek Suriye hükümetine destek mesajını iletmişti. Ziyarette, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasına yönelik İran'ın kararlı desteği vurgulanmıştı. Arakçi, 2 Aralık'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında ise Suriye krizinin tek çözüm yolunun Astana süreci olduğunu belirterek görüşmelerin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde 2017 yılında başlatılan Astana sürecinin ilk toplantısı 23 Ocak 2017'de gerçekleştirildi. Astana formatındaki 22. görüşme ise 11-12 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Rusya, Türkiye ve İran'ın 23. tur Astana görüşmelerinin ise 2025 yılının ilk yarısında yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. - TAHRAN