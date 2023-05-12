ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu - Son Dakika
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ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu

12.05.2023 13:07

Konuk olduğu canlı yayında ATA İttifakı'nı oluşturan 4 partiden biri olan Türkiye İttifakı Partisi lideri Mehmet Sağlam'ın bu sabah kapısında bir not bulduğu bilgisini aktaran Sinan Oğan, notta "Az zamanın kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et" yazdığını ifade etti.

Seçim gündemini değerlendirmek üzere TV100 ekranlarına konuk olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"SOKAĞA ÇIKARKEN DİKKAT ET"

ATA İttifakı'nı oluşturan 4 partiden biri olan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'ın bu sabah kapısında bir not bulduğu bilgisini paylaşan Oğan, "İttifakımızda yer alan, Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam şu an Manisa'da çalışmaları sürdürüyor. Bu sabah kapısında bir not buldu: 'Az zamanın kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et…' Böyle bir not yazılmış. Bizim Manisa'daki fotoğraflarımızın üzerine bir QR kod yapmışlar. O kodda da 'Kana kan, dişe diş' diye bir takım tehditler var" şeklinde konuştu.

Oğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle;

"Bu ülkede bu insanların can güvenliği olmayacak mı? Yazık değil mi bu ülkeye? Biz Diyarbakır Silvan'da saldırıya uğradık. Bize bir saldırı olacağı duyumunu aldık. Maalesef ki bu saldırı yapıldı. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na Silvan'da bize saldırı yapıldı. Şimdi Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı'na 'Zamanın Az Kaldı' deniyor.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Aradım, kendisinin telefonları kapalıydı. Basına verdiğim demeçte kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Türk siyasetinin acı bir tablosudur düzmece iddialarla birtakım operasyonların yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu tür şeylerle Türk insanın iradesi bırakılarak başka bir irade ile sonuçlar değiştirilmeye çalışılmaktadır. Kendisine bu süreçte çok baskılar oldu. Gerçekten insan üstü baskılara maruz kaldı. Aday olacak birisine çekil demek doğru değil. Ne yapalım hepimiz çekilelim, tek başına kal öyle kazan. Bunu mu istiyorsunuz yani.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharrem Bey, adaylıktan çekildikten sonra bana dönük komplolar yapılıyor. Ben Türk milliyetçilerinin oyunu alan birisiyim. Sinan Oğan'ın çekilip çekilmemesi oy akışını değiştirmez. Bizim kitle, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında sıkışmak istemeyen seçmen. Onun için bizim seçmenimizin çekilme gibi bir durum söz konusu olmaz. Bizim bu tehditlerle yılacağımızım sanıyorlar. Tekrar tekrar altını çizeyim bizim çekilme ihtimalimiz yok."

YORUMLAR (1)
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Mehmet Sağlam, Sinan Oğan, Türkiye, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu - Son Dakika


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