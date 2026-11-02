Atakum Belediyesi kreşlerine bakanlık müfettişlerince 6 ay süre verildi

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi'nde üyelerin sorularını cevaplayan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, belediye tarafından işletilen kreşlerin müfettişler tarafından yeterli görülmediğini ve 6 ay süre tanındığını, bu süre zarfında gerekli eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Atakum Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 8 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erdal Benli, teftiş raporunda belediyeye ait kreşlerle ilgili bazı eksikliklerin yer aldığını belirterek, personel başına düşen öğrenci sayısına ilişkin tespitleri gündeme getirdi.

Benli'nin sorusu üzerine açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, müfettişlerin kreşleri mevcut haliyle yeterli görmediğini ve eksikliklerin giderilmesi için belediyeye 6 ay süre verildiğini ifade etti. Yıldız, verilen süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Kreşler için bakanlık müfettişleri 6 ay süre verdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin belediye tarafından işletilen kreşlerdeki eksikliklerin giderilmesi için 6 aylık süre tanıdığını ve sürenin gelecek yıl şubat ayında sona ereceğini ifade eden Suat Yıldız, "Kendi çalışanlarımızın çocuklarını reddetme şansımız yok, yasal olarak da böyle bir hakkımız yok. İBB ve Atakum Belediyesi beraber bu işi organize ettik. Amacımız; evde iş aramakta olan ya da çalışan annelerin çocuklarını öncelikli almaktı. Haziran ayında kreşlere alınan tüm öğrencileri kuraya tabi tutarak alıyoruz. Bu sene kreş ücretlerimiz şu anda 15 bin TL. Piyasada özel sektörde kreş ücretleri arttığından vatandaşlarımız özel kreşe gitmeyi daha çok tercih ettiler. 4 bölgede hizmet veriyoruz. Önceki yıl 320 olan öğrenci sayımız bu sene 206'ya düştü. Vatandaşımız ücreti yüksek buldu. İzmir, Ankara, İstanbul'da bu ücretler çok düşüğe çekildi. Onlar bu ücreti finanse edebiliyorlar. Gelinen noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlanınca kurumlarımız çocuk eğitim ve gelişim yerinden çıkarak kreş ünvanı aldı. İki kreşimiz geçmişteki yönetimler tarafından yeşil alanlara yapılmış. Bir tanesi sağlık ocağıydı. Bakanlığın kriterlerine en rahat uydurabileceğimiz yerimiz ise Atakent Kreşi. Diğer bir yer de kiralık olarak kullandığımız Mevlana Kreşi ve en çok öğrencinin bulunduğu yer. Gelinen noktada bakanlık müfettişleri tavan yüksekliği, yangın söndürme gibi prosedürlere göre bu alanları yeterli görmedi. Kreşlerimizde bunların düzeltilmesi için 6 ay süre tanındı. Bu süre 2027 Şubat'ta sona erecek. Bu süre zarfında kreşi kapatma durumumuz da olamaz, eğitim yarıda kesilmez. Atakent Kreşi'ni bakanlığın istediği kriterlere getirmek üzereyiz" dedi.

"206 öğrenciye 78 personel hizmet veriyor"

Geçen yıla oranla bu sene kreşe daha az çocuğun kayıt olduğunu ifade eden Yıldız, "İğne Deliği Merkezi yıkıldı. Plan değişikliği yapıldı. Burada da zemin artı 2 kat bir inşaat düşünüyoruz. 400 metrekarelik zemin katını 130 kişilik kreş yapma durumumuz var. Bütçemiz yeterse buralarda bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Kısa bir sürede bitirebilecek gibi görünmüyor. Kreşlerde 78 civarında çalışanımız var. Yasalar gereği yardımcı öğretmen, temizlik personeli, yemek personeli gibi ihtiyaçlar var. 206 öğrenciye 78 personelle hizmet verilmesi, aslında Atakum Belediyesi'nin eğitim anlamında çok lüks bir hizmet verdiğini gösteriyor gibi görünüyor ancak fazla mı fazla. Bu personel 320 öğrenciye göre alınmıştı. Vatandaşımıza 'ille de bizim kreşimize getireceksiniz' diye bir zorunluluğumuz olmadığından kreşlerdeki öğrenci sayısı düştü. Bunlar yeniden değerlendirilebilir, ücretlere zam yapılmayabilir gibi önlemler alınabilir" diye konuştu.

Toplantı, grup başkanvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.