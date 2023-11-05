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''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' diyen Muharrem İnce'den Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj - Son Dakika

''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' diyen Muharrem İnce'den Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:05

Aylar önce yaptığı ''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' yorumuyla tartışma yaratan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP kurultayındaki oylamayı kazanan Özgür Özel için ''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum'' mesajı paylaştı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini kapatan Özgür Özel partinin 8. genel başkanı olurken, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Atatürk gelse CHP kurultayında şansı zor olur" yorumunda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den de dikkat çeken bir mesaj geldi. İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

100. YILDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet'in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI OLDU

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

MUHARREM İNCE'DEN TEBRİK MESAJI

Özel'e çok sayıda siyasi lider ve isimden de tebrik mesajı geldi. Son olarak bu isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. X hesabından bir paylaşım yapan İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

'Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur' diyen İnce'den Özgür Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj

"ATATÜRK GELSE KURULTAY ŞANSI ZOR OLUR"

Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından; İnce'nin 'Atatürk gelse kurultay şansı zor olur' sözleri yeniden gündeme geldi. İnce, İsmail Saymaz'a verdiği bir röportajda CHP'deki değişim çağrıları ile ilgili konuşmuş, "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. Kakofoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika ''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' diyen Muharrem İnce'den Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' diyen Muharrem İnce'den Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj - Son Dakika
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