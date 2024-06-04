Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Isparta'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Isparta'yı Ziyaret Etti

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve 15 ülkenin büyükelçileri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başdeğirmen, Isparta'nın güzelliklerini ve ekonomik iş birliği olanaklarını anlattı.

04.06.2024 17:15
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Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve 15 ülkenin büyükelçilerinden oluşan delegasyon üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'mız ülkemizin en güzel ve şirin illerinden bir tanesidir" dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve 15 ülkenin büyükelçilerinden oluşan delegasyon üyeleri, bir dizi temaslarda ve ziyaret için Isparta'ya geldi. Isparta Valisi Aydın Baruş ile bir araya gelen üyeler ziyaretin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki delegasyon üyelerini belediye girişinde karşıladı. Ziyarette AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hmlinen, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Portekiz Büyükelçisi Virginia Pina, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho yer aldı.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon üyelerinin Isparta'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'mız ülkemizin en güzel ve şirin illerinden bir tanesidir" dedi.

Isparta'nın tarihi, doğası, turizmi ve tarımıyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekonomik anlamda yapılabilecek karşılıklı iş birliğine ilişkin konulara değindi ve büyükelçilerin şehre ilişkin sorularına cevap verdi. Başkan Başdeğirmen, "Bizim en değerli ürünlerimizden birisi de Isparta'nın dışında üretilemeyen gülümüzdür. Gülümüz bizim bir markamız, kendimizi bu anlamda çok şanslı hissediyoruz. Şehir olarak ülkemizin geçiş noktasında olmamız bizim için büyük bir avantaj. Şehrimiz köklü bir tarihe sahiptir" derken, Yalvaç Psidia Antiocheia antik kenti, Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi, Zindan Mağarası, Yazılı Kanyon gibi bölgelerden de bahsetti. Gül, lavanta ve şehrin endemik bitkilerine ilişkin de misafirlere bilgi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'mızı gezerken, şehrimizin güzelliklerini göreceksiniz. Yarın gül bahçelerinde hep birlikte gül toplayacağız" derken, gülden elde edilen ürünlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sizleri burada görmekten mutlu olduk. Umarım çok güzel zamanlar geçirirsiniz. Ülkeleriniz ile ülkemiz arasında bir köprü olarak önemli değerler kazandırdığınız içinde sizlere teşekkürümü bir Türk vatandaşı olarak iletmek isterim. Isparta Belediyemize de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim" görüşlerinde bulundu.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliğindeki diğer meslektaşlarımla birlikte Isparta'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ilin güzelliklerini zenginliklerini keşfetmenin başlangıç aşamasındayız. Bu sabahtan itibaren gül ile benim tahayyül edebileceğimden çok daha fazla şey yapabildiğinizi keşfettim" dedi.

Kozmetikten dekorasyona gülün birçok alanda kullanıldığını gördüğünü dile getiren Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "İlinizle ilgili daha fazla bilgi edinmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile AB delegasyonu üyeleri karşılıklı ekonomik alanlarda yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Isparta'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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