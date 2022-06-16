Avrupalı liderlerden Ukrayna'nın AB üyeliğine destek - Son Dakika
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Avrupalı liderlerden Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

16.06.2022 19:41
Avrupalı liderlerden Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırıları devam ederken Ukrayna'yı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Zelenskiy, kendilerine destek veren ülkelerin liderlerine ayrı ayrı teşekkür etti. Rusya'nın basın toplantısı sırasında dahi saldırılarına devam ettiğini ve bütün batılı ülkeleri tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Devlet liderlerinin Irpin'deki tren istasyonunu ziyareti sırasında bile ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde hava saldırısına dair sirenler çalıyordu. Bu da Rusya'nın kimi ne zaman tehdit edeceğini seçmediğini, Avrupa'ya güvenlik sağlamadığını gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları her birimize, Avrupa'nın tamamına ve ortak değerlerimize karşı saldırıdır. Buna karşı cevabımız sadece birlik olmalıdır. Ukraynalılar, Rusya saldırılarına karşı en ön saflarda yer alıyor ancak bugünkü toplantımızda yalnız olmadığımızı hissettik" dedi. Rusya'nın roket saldırılarına dikkat çeken Zelenskiy, "Rus saldırılarının başladığı ilk günden itibaren Ukrayna'ya 3 binden fazla roket atıldı" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya silah desteğini konuştuk"

Sözlerinin devamında batılı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdikleri toplantının içeriğine dair bilgiler veren Zelenskiy, "Liderlerle birbirimize karşı tam anlayışla Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme konusunu görüştük. Bugün üzerinde anlaşmaya varılan ilgili adımlar için minnettarım. Ukrayna'ya ekonomik destek ve savaş sonrası yeniden yapılanmaya yönelik koordinasyon üzerinde görüştük. Savaş sonrası yeniden yapılanma konusunu daha detaylıca görüşme üzerine anlaştık. Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna vatandaşlarına, şirketlerine ve Ukrayna'ya yol açtığı ekonomik kaybı tanzim etmesine yönelik çalışmaları da ele alacağız. Devletimiz bu konuda çok aktif bir şekilde çalışıyor" dedi.

Küresel gıda krizi ele alındı

Zelenskiy, kendisini ziyaret eden ülkelerin liderleriyle küresel gıda krizini de ele aldıklarından aktararak, "Ayrıca küresel gıda krizinin nasıl duracağına dikkat çektik. Ukrayna, limanları önündeki engelleri kaldırmak için her şeyi yapıyor ancak bu ablukayı başlatan Rus filosu tarafından kaldırılmalı. Diğer taraftan Tuna Nehri boyunca Ukrayna tahılının taşınmasına destek olduğu için Romanya'ya teşekkür ederim" dedi.

Macron'dan Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda destek

Zelenskiy'in ardından söz alan Macron ise, Ukrayna'ya verdikleri destekleri hatırlattı. Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Konuk liderlerin tümü Ukrayna'ya 'Acil Aday Statüsü' teklifini destekliyor. Ukrayna'nın, Avrupa'nın bir parçası olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. Ukrayna'ya, Fransa olarak silah desteği sağmaya devam edeceklerini duyuran Macron, "Kendisini savunması amacıyla Ukrayna'ya 6 adet uzun menzilli Sezar silah sistemlerini göndereceğiz. Zaten bu silahlardan 12 adet gönderme taahhüdümüz bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya desteklerinin yanı sıra Rusya ile de tüm iletişim kanallarını açık tutmaları gerektiğinden ve Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sürmesi gerektiğini bahseden Macron, "Ukrayna'nın kendi kaderini belirlemesi için gereken her şeyi yapacağız. Hangi noktada savaşı durduracağına hangi noktada müzakere masasına oturacağına Ukrayna karar verecek. Zelenskiy ile görüşmelerimizde bundan yola çıkarak Ukrayna'nın hangi koşullarda barışı getireceğini ele alıyoruz" dedi.

"Almanya 800 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etti"

Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada, Ukrayna halkına her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Almanya, 800 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etti. Almanya, Ukrayna'yı hem askeri hem de mali olarak da desteklemeye devam ediyor. Almanya, Ukrayna ve Moldova'nın, AB üyeliğine ilişkin kararları destekleyecek. Biz Ukrayna'ya ihtiyaç duyulan her an destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Scholz'un ardından söz alan İtalya Başbakanı Draghi ise, yine diğer liderlerin ifadeleri doğrultusunda Ukrayna'ya destek verdiklerini duyurarak, "Rusya'nın işgaline karşı verdikleri mücadelede Ukrayna halkını destekliyoruz. Avrupa projesinin temelini oluşturan demokrasi ve özgürlük değerlerini savunuyoruz" dedi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupalı liderlerden Ukrayna'nın AB üyeliğine destek - Son Dakika

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