Avusturya'da 'Kaybedenler Koalisyonu' Kuruldu

Politika

Avusturya'da Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos Partisi, seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) dışarıda bırakarak, koalisyon hükümeti konusunda anlaştı.

Avusturya'da geçtiğimiz sene 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından üç parti koalisyon hükümeti konusunda anlaştı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos Partisi, seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) dışarıda bırakarak, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda uzlaştı. Söz konusu üç parti daha önce de koalisyon kurmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avusturya'nın en uzun hükümet kurma sürecini sona ererken, anlaşma kapsamında söz konusu partiler, bankalar ve enerji şirketlerine vergi artışları, harcama kesintileri ve göç kısıtlamalarını içeren bir program açıkladı.

Koalisyon hükümetinin başbakanı olması beklenen ÖVP lideri Christian Stocker, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Belki de ülke tarihimizin en zorlu hükümet kurma görüşmelerini geride bıraktık" dedi.

Anlaşma kapsamında, ÖVP'nin Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nı, SPÖ'nün Maliye ve Adalet Bakanlığı'nı ve Neos'un ise Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı'nı alacak.

"Kaybedenler koalisyonu"

FPÖ lideri Herbert Kickl, söz konusu koalisyonu hükümetini "kaybedenler koalisyonu" olarak nitelendirerek, erken seçim çağrısı yaptı. Kickl, ayrıca yeni koalisyonu Almanya'da çöken koalisyon hükümetine benzeterek, "Daha hükümet kurulmadan bir 'hükümet programı' açıklandı. Sanırım bu daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Anketler, FPÖ'nün yüzde 29'luk oy oranının daha da artabileceğini gösteriyor.

Avusturya'nın 1940'ların sonlarından bu yana ilk üç partili koalisyonu, tüm partilerin anlaşmayı onaylaması halinde 3 Mart'ta göreve başlayacak.

Avusturya'daki siyasi kriz

Avusturya'da geçtiğimiz sene 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. - VİYANA