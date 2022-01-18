Aydemir'den Söylemez barajı için yatırım ödeneği müjdesi - Son Dakika

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Osmanlı imparatorluğunun 723'üncükuruluş yıldönümünü kutladı, Erzurum Söylemez Barajı için yatırım ödeneği müjdesini paylaştı, Muhalefetin TBMM'yi çalıştırmamak adına ortaya koyduğu tutumu kınadı.

Osmanlı'nın 723'üncü Kuruluş Yıldönümü

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında Osmanlı Devletinin 723. Kuruluş yıldönümünü kutladı ve "Çalışmalarımızla onlara layık olmalıyız" dedi. Aydemir, '4 kıtaya adalet dağıtmış, cihana milletimizin varlığını ezberletmiş bir muhteşem imparatorluk. O günün devamıdır Türkiye Cumhuriyeti.' kaydını düştü.

Söylemez Barajı Gündemi

Milletvekili Aydemir, Köprüköy ilçesinin Rus işgalini 106 yıl sonra "Söylemez Barajı" notuyla birlikte dile getirdi ve Şehitlere rahmet niyazında bulundu. 350 bin dekar alanı hiç bir enerji masrafı olmadan cazibe ile sulayacak ve aynı zamanda da elektrik enerjisi üretecek Söylemez Barajı için 50 milyon TL başlangıç ödeneği sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dadaşlar olarak minnettar bulunduklarını vurguladı.

'Millet ittifakı millet lehine her gelişmeye karşı'

Basın toplantısında, 13 Ocak 2022 Perşembe günü yoklama isteyip 1 noksan ile meclisi çalıştırmayan CHP-İP-HDP ittifakının memur ve emeklilerin zamlı maaş almalarına engel olduklarını kayda geçen Milletvekili Aydemir, 'Onları en net tarif şu: Millet ittifakı millet lehine her gelişmeye karşı. ' ifadesini kullandı.

Aydemir'in Yasa Teklifi

Plan ve Bütçe Komisyonu olarak AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 45 AK Parti Milletvekilinin teklif ettiği 'Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' üzerindeki müzakereleri tamamladıklarını bildiren Milletvekili Aydemir, değişikliğin Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

Memur Zammı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığını anımsattı. Görüşmeler devam ederken, CHP'nin yoklama talebinde bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, yoklama sonucunda, 1 milletvekili eksiği ile teklifin yasalaşamadan birleşimin kapandığını, görüşmelerin bu haftaya kaldığını kaydetti.

Aydemir'den Hayati Düzenleme Vurgusu

Söz konusu düzenlemenin hayati olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, teklif yasalaşmış olsaydı vatandaşların 15 Ocak'ta maaşlarını farklı alacağını belirtti. Milletvekili Aydemir, bu hafta yasalaştığında yine insanların bu farkı alacağını bildirerek, "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak." diye konuştu.

Muhalefet Oy Kullanmadı

TBMM Genel Kurulunda, muhalefet partisi milletvekilleri de olmasına rağmen oy kullanmadıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Bu, milleti aldatmaktır. Meclisin saygınlığına milletvekilleri gölge düşürmemeli. Emeklinin, memurun maaşına yansıyacak paranın önüne geçtiler." ifadesini kullandı.

'Meclisi çalıştırmayanları millete şikayet ediyorum'

Milletin ihtiyaçlarını Meclisin gidermek zorunda olduğunu vurgulayan Milletin Aydemir, "Perşembe günü Meclis kapandı da ne oldu? Millet zarar etti. O yüzden bunu milletimize şikayet ediyorum. Başta CHP, İYİ Parti, HDP bu hal üzere muhalefet yapıyorlar; millete karşı bir duruş sergiliyorlar." dedi.

Milletvekili Aydemir, 'Emeklinin, memurun maaşına yansıyacak zammın önüne geçtiler. Ayın 15'inde bu kesim katkılı maaş alacaktı. Verilen zamlar maaşlarına yansıyacaktı. Perşembe günü kanun yasalaşacaktı, Cuma günü sayın cumhurbaşkanımızın onayıyla beraber memurumuz, emeklimiz zamlı maaşlarını alacaktı. Ama muhalefet Meclisi çalıştırmayarak buna engel oldu. ' diye konuştu.

PBK'da enflasyon muhasebesi

Plan ve Bütçe Komisyonunda enflasyon muhasebesine yönelik bir çalışma yürütüldüğünü, . Kurumlar vergisi mükelleflerinin de kur korumaya dönük mevduat hesabına onların da girebilmesine dönük çalışma yapıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Çünkü ihtiyaç bunlar. Milletin ihtiyaçlarına bu Meclis cevap vermek zorunda. Hem Meclisi çalıştırmayacaksınız hem de dönüp feveran edeceksiniz. Yalan söyleyeceksiniz, iftira atacaksınız. Her seferinde aynı şeyi yapıyorlar. Millete karşı bir duruş sergiliyorlar. Oysa biz her daim milletin yanında olmak durumundayız. ' ifadesine yer verdi.

Söylemez Barajı İçin 50 Milyonluk Başlangıç Ödeneği

Milletvekili Aydemir basın toplantısının önemli bir bölümünü Erzurum Söylemez Barajı yatırımına ayırdı. 'Sayın Cumhurbaşkanımız yatırım ödeneklerinde 50 milyonluk başlangıç yatırım ödeneği koydu. Söylemez Barajı için. Bütün bir Erzurum'da bir büyük huzur, bir büyük mutluluğa vesile oldu. ' diyen Milletvekili Aydemir, ' Söylemez Barajıyla ilgili 50 milyonluk başlangıç ödeneği sağlandı. Bununla beraber 350 bin dekarlık alan artık cazibe sistemiyle sulanacak. İlave bir enerjiye ihtiyaç duyulmadan yapılacak. Bu ekonomimize milyon dolarlık katkıların sağlanacağı demektir. Tarım ve hayvancılık performansı artacaktır. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Muhalefet tam tersini yapıyor.' vurgusunu paylaştı.

Aydemir Gecikmenin Sebepleri Aktardı

Söylemez Barajı inşaatının normalde 2018 yılında başlayacağını, ancak Türkiye ekonomisine yönelik dışarıdan bir yönelme olduğunu, o sebepten dolayı başlayamadıklarını açıklayan Milletvekili Aydemir, 'Dışarıdan yapılan bu yönelmeye muhalefet bir tepki verdi mi? Vermedi. ABD Başkanı açık açık biz Türk ekonomisini çökertmek için bir gayret koyduk, dedi. Açık, açık söyledi. Muhalefetten bir tane kınayıcı söz çıkmadı. Ekonomimizi çökertmeye dönük girişimin sonucudur ki, 2018'de başlaması gereken Söylemez Barajı inşaatı 2022'de başlıyor. Suçlu kim? İktidar olarak biz bir gayret koyuyoruz her konuda, ama muhalefet maalesef takoz olmak için özel gayret sarf ediyor.' dedi.

17 Ocak 1299 Osmanlının Kuruluş Yıldönümü

17 Ocak gönünün önemli ve milat olacak bir tarihi ifade etti, bunun Osmanlının Söğüt'te kurulduğu gün' olduğunu aktaran Milletvekili aydemir, '4 kıtaya adalet dağıtmış, cihana milletimizin varlığını ezberletmiş bir muhteşem imparatorluk Osmanlı imparatorluğu. O günün devamıdır Türkiye Cumhuriyeti. Onlar o gün o tohumu saçtıkları için biz bugün buradayız. Öyleyse onlara dönük de bir hassasiyet koyacağız, çalışırken Milletvekilleri olarak çok daha dikkatli olacağız. Buranın bir anını bile heba etmemek üzere bir gayretimizin olması lazım.' kaydını düştü. - ERZURUM