Aydemir: 'Kadına şiddeti lanetliyoruz' - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'de siyaset yapan isimlerin, CHP ile ittifakı gözden geçirmesini istedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dün sosyal medya hesabından muhalefet partilerine dönük "ortak miting" çağrısı yaptığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de ilk mitinglerini yapacaklarını açıkladığını anımsattı.

Aydemir Sağlık Bakanlığı vizyonunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı vizyonunu değerlendiren Milletvekili Aydemir, Bakan Fahrettin Koca'nın TURKOVAC milli aşısının acil kullanım çağrısını paylaşarak, Türkiye'nin sağlık alanında kat ettiği küresel başarıdan dolayı müftehir olduklarını belirtti. Covid19 illeti sebebiyle her gün 200 kişiye yakın insanın kaybedildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, aşı çağrısında bulundu, herkesi virüsle mücadele konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.

Demirtaş'ın ortak miting çağrısı ve CHP'nin mersin mitingi

Milletvekili Aydemir Basın toplantısında ana gündemi tutuklu bulunan HDP eşbaşkanı Demirtaş'ın ortak miting çağrısı ve aynı gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de ilk miting yapılacağı yolundaki açıklaması oluşturdu.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında, Milletin çok daha dikkatli ve müteyakkız olması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Sabah Selahattin Demirtaş bu tweeti atıyor, akşam Sayın Kılıçdaroğlu ona karşılık veriyor; 'Talimatı aldık' diyor. Bir bakıma aynen böyle, bu anlama geliyor. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlara, terör örgütüyle hemhal durumda olanlara ışık saçarsanız ya da bir kapı aralarsanız, mutlaka ardından gelecek, ülkenin bölünmesine dönük taleplerdir." dedi.

Aydemir sordu: 'talimat kimden geliyor?"

Milletvekili Aydemir, 'Bakın talimat kimden geliyor, Sabahleyin Selahattin Demirtaş tweeti atıyor, akşam sayın kılıçdaroğlu ona karşılık veriyor, adeta 'talimatı aldık' diyor. Bu anlama geliyor. ve tveetin altında da, Olağanüstü MYK toplantımız sona erdi, kararımızı birazdan açıklayacağız' diyor, sonra da karalarını açıklıyor. Yani Demirtaş talimatını aldık, gördük, MYK'da görüştük, bu talimata uygun olarak mitinglere başlıyoruz, ' diyor. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlara, terör örgütüyle hemhal durumda olanlara ışık saçarsanız, ya da bir kapı aralarsanız mutlaka ama mutlaka ardından gelecek olan nedir, ülkenin bölünmesine dönük taleplerdir. ' kaydını düştü. Aydemir, 'Öyleyse milletimiz altını çizerek her zaman söylüyoruz, çok daha dikkatli olmalı, çok daha müteyakkız olmalı. Bunların birbirinden ayrıları gayrıları yok.' dedi.

'Bu millet size hakkını helal etmez'

İYİ Parti'de siyaset yapan isimlere seslenen Milletvekili Aydemir, "HDP ile birlikte hareket ederseniz, bu millet size hakkını helal etmez. Bunlarla müşterek hareket etmek, mitinglerini onaylamak, onlarla aynı hal, düzen üzere yürümek demektir. Lütfen, Selahattin Demirtaş'ın talimatı, Kılıçdaroğlu'nun da bu talimatı yerine getirme çabası sizin için bir gösterge olsun. Daha dikkatle hareket edin ve CHP ile olan ittifakınızı bir an önce gözden geçirin. Sizin bu müttefik haliniz, CHP'yi de teşvik ediyor. HDP'nin güdümünde yürümeye teşvik ediyor. Bu da bir başka vebaldir." diye konuştu.

Aydemir'den yeri ve milli aşı değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir'in basın toplantısında diğer bir önemli gündemi TURKOVAC aşısıyla ilgili gelişmeler oldu. Milletvekili Aydemir, 'Sağlık Bakanımız Sayın Koca,, Turcovac aşısıyla ilgili olarak, acil kullanım başvurusunda bulunduklarını ifade etti. Sağlık alanında geldiğimiz noktayı ifade bakımından bu aşama çok değerlidir. Sinovac'tan 3 kat daha etkili olduğu belgelenmiş bir aşıdır bu. Her safhası bize aittir. Yüzde yüz yerli Türk aşısı. İnşallah bütün dünyaya değer katacak, bütün dünyanın sağlık sistemine, insanların daha sıhhatli yaşamasına mutlaka katkısı olacaktır. Bununla hepimiz iftihar etmeliyiz. Biz iftihar ediyoruz. Sağlık bakanlığımızı ve süreçte kimin desteği ve katkısı varsa onlara da minnettarlığımızı ifade ediyoruz. ' dedi.

Aydemir'den tedbirlere uyma çağrısı

Salgınla ilgili olarak herkese maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması, aşı olunması çağrısını yineleyen Milletvekili Aydemir, 'Covid19 küresel bir illet. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Birçok yerleşim alanı var ki, günde 200 kovitten vefat edenin çok daha altında nüfusu oluyor. Covitten her gün 200 ve üzerinde insanı kurban veriyoruz. Ama öyle köyler var ki, 50 kişi yaşıyor, 100 kişi yaşıyor. Yani 220'ün altında nüfusu olan yerler var. Her gün bir köyü kaybediyoruz gibi düşünülebilir. Buna göre çok dikkatli olmamız lazım. Hepimizin bu konuda müteyakkız davranması lazım. Her birimiz, hasta olmayabiliriz, aşı olduğumuz için biz bu hastalığa karşı mukavvim olabiliriz, ama, taşıyıcı pozisyonumuzu unutmayalım. ve bir vebal yüklendiğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İnşallah bu bütçe vesilesiyle özel - Sağlık alanında çok şükür geldiğimiz nokta hakikaten birçok ülke ile kıyaslanamayacak kadar zirve noktalardadır, doruk noktalardadır. Ama bu covid illeti maalesef bizde de yerleşik bir halde. Bunu da bir an önce atlatacağız inşallah hep beraber dikkatli olalım diyoruz.' diye konuştu.

'Kadına saygı milli ve manevi vecibe'

Toplantıda, Kadına Şiddetle mücadele konusunu ele alan Milletvekili Aydemir, Kadına şiddeti reva görenleri lanetlediklerini vurguladı. Kadına saygı ve müşfik yaklaşımın milli ve manevi bir görev olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Kadına dönük bırakın şiddeti, kaş çatmayı bile saygısızlık görüyoruz. Bir büyük kozmik zemine atılmış negatif enerji olarak görüyoruz. Kadın değerli, kadın çok yüksek bir kavram. Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz. Medeniyetimiz kadını baş tacı eden bir medeniyettir. Medeniyetimiz cenneti anaların ayağının altına alan bir medeniyettir. O yüzden de kadına şiddet kavramı geçtiği zaman yüreğimizin ürpermesi lazım. Kadına şiddet insanlık dışı bir olgudur. Herkes kadına doğru bu neviden negatif bir enerji ile yöneldiğinde gözünün önüne annesi gelsin. Gözünün önüne kız kardeşi gelsin. Eşi gelsin, kız evladı gelsin. Kadına müşfik davransın, şefkatle yaklaşsın. Bu bizim için dini ve milli bir vecibedir. ' dedi.

Sütçü imam'a vefa

Basın toplantısında 25 Kasım 1922'de Hakka vuslata eren Sütçü İmam'ın ahirete irtihal yıldönümünün 99'uncu yıldönümü olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, O'nun Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda Bayrak isim olduğunu, Kahramanmaraş'ta işgalci Fransız-Ermeni askerlerine karşı ilk kurşunu attığını kaydetti. Aydemir, Sütçü imamı rahmet ve minnetle anıyoruz. ' dedi.

Özellikle siyasi zeminde şehitlerin aziz hatıralarını incitecek yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Onlar vatanın birliği, devletin dirliği, milletimizin bütünlüğü için canlarını adadılar. Onların ruhlarını muazzep hale getirecek davranışlarınız olursa, iflah olma şansımız olmaz. Birileri belki, sünnetullah kavramından bir şey anlamıyor olabilirler, ama bu bir hakikattir, mutlaka ama mutlaka eden bulur. Hele hele vatan için canlarını feda edenler ruhlarıyla muazzep kılınırsa bu karşılık çok daha hızlı gelir ve bunları yok eder. ' kaydını düştü.

Aydemir gazetecilerin sorularını cevaplandırdı

Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Milletvekili Aydemir, Birleşik arap emirliği ile yapılan anlaşmalar konusunu değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaşmasının muhalefet tarafından daha önce iki ülke arasındaki ilişkiler hatırlatılarak eleştirilmesine ilişkin değerlendirilmesi sorulan Milletvekili Aydemir, "Muhalefetin derdi; bu ülkeye yatırım yapılmasın, bu ülkeye dışarıdan aktarım olmasın, ülkemiz iktisadi bakımdan dışarıdan yönlendirilen çökertme girişimine mukavim hale gelmesin. Muhalefetin derdi bu." yanıtını verdi. Muhalefetin açıklamalarında gerçeklik payının olmadığını dile getiren Aydemir, "Buraya kim ki yatırım için gelmiş, başımızın üstünde yeri vardır." ifadesini kullandı. - ERZURUM