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Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi - Son Dakika

Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi

05.11.2021 09:38
Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım." dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddia ve iftiralara ilişkin açıklama yaptı.

Muhaliflerin proje üretmediği, millete mesaj veremediği için bu tür iddiaları ortaya attığını söyleyen Aydemir, "Cumhurbaşkanı'mızın vefatı onlar için düğün bayram günü gibi algılanıyor. Bu bir rezalet haldir. Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım, bir milletvekili olarak yasa çalışmalarının bir an önce bitmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı. Aydemir, toplumun huzurlu yaşaması için yalan haber ve iftira içeren yazıların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yalan haber üretimi

Milletvekili Aydemir, 'Dün bir hadise yaşandı ülkemizde. Siyasetin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok calibi dikkatti. Toplum ne hale geliyor? Sosyal medya kanalıyla toplumun müflis hale gelmesi, toplumda duyguların yerle bir edilmesi nasıl oluyor, birlikte yaşadık gördük. Neydi o, sayın cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili düşülen notlardı. Çok rezalet bir haldi. Aslında bu şunu gösteriyor, muhalif damar milletle yüreğini buluşturamadığı için, muhalif damar proje üretemediği için, muhalif damar millete mesaj veremediği için işi bu derece aşağılara kadar düşürdü. Allah uzak etsin, Sayın cumhurbaşkanımızın vefatı, ölmesi onlar için düğün bayram günü gibi algılanıyor. Bu bir rezalet haldir. ' diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi

Sosyal medyayı tanzim ederek, yalan ve iftira yayıncılığının önlenmesinin artık bir temel ihtiyaç haline geldiğini savunan Milletvekili Aydemir, 'Olması gereken nedir? Bu zemini bu hale getiren, rezil hale getiren bu türden yayınların, toplumda kargaşa meydana getirmesini önleyici tedbirlerin alınması şart olmuştur. Onun alınacağı yer işte burası, TBMM'dir. Behemahal, özellikle sosyal medyayı tanzim edecek yasanın mutlaka çıkması lazım. Buna yönelik yasa çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını bir milletvekili olarak bekliyoruz. Millet bekliyor, milletin beklentisi var. Çünkü dün akşama kadar buna dönük milletin nefret duygularının ne noktalara geldiğini bizatihi kendim gözlemledim. Burada mutlaka bu düzenlemenin yapılması lazım. Sadece sosyal medya değil, internet medyası demek lazım. Yani insanlar, bir yalanı oraya yazıyor, oraya derç ediyor, ondan sonra bütün bir toplum o yalanın peşine gidiyor. Bu durum toplumun sıhhatli halde yürümesinin önüne geçen bir durumdur. Öyleyse mutlaka ama mutlaka izale edilmesi lazım. ' dedi.

'Gazeteci toplumu aydınlatan insan'

Yalan ve iftiraya dayalı yayıncılığın gazetecilik itibarını da kararttığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Dahası bir gazeteci milletvekili olarak söylüyorum, gazetecilik kimliğini de alaşağı eden bir haldir bu. Sapla saman karışıyor. Hakiki gazeteciler, bu işe gerçekten emek verenler, yüreklerini koyanlar hakikaten beyin kompartmanlarını toplumun gelişmesi adına hasredenler, harcedenler harcanıyorlar. Hak ettikleri itibar kayboluyor. Gazeteci toplumu aydınlatan insan. Hakikaten itibarı çok yüksek insan olması lazım. Ama bu neviden düşüklükler gazetecinin itibarını da alaşağı ediyor. ' diye konuştu.

Yalan habercilik gerçek gazetecilik kimliğini karartıyor

Yalan ve iftira haberciliğin gerçeklerin önüne geçtiği, hakikatleri ötelediğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bakın şu anda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 yılı bütçesini görüşüyor. Her gün yaşadığımız hadiseler oluyor. Oralardan birtakım şeyleri cımbızlayıp kendi dillerine çevirip sonra milletvekillerini linç kampanyası içerisine sokan isimler oluyor. Bunlara ben gazeteci demiyorum, bunlar pespaye bir hali ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunların giderilmesi lazım. Behemahal giderilmesi lazım. Sulh iklimi için, toplumun çok daha huzur üzere yaşaması için bunlara mani olmak lazım. Herkesim için söylüyorum, nereden gelirse gelsin, yalan haber, iftiraya dönük yazılanlar, çizilenler çok zecri bir biçimde önlenmeli, onlara müeyyideler, yaptırımlar getirilmelidir. Aksi halde hem siyaset nitelik kaybediyor, hem siyasetçinin toplum nezdindeki itibarı aşağıya iniyor, hem de bu arada o yayınlara alet olan gazeteciler gazetecilik kimliğini alaşağı ediyorlar. Dolayısıyla bunun mutlaka ama mutlaka biran önce giderilmesi lazım. ' vurgusunu yaptı.

Bölgesel ekonomi

Basın toplantısında, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun önemini paylaşan Milletvekili Aydemir açılışı yapılacak Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasını buluşturacağını ve koridorun Doğu Anadolu Bölgesi için çok önemli olduğunu belirtti.

Aydemir Zengzavur koridorunun önemini paylaştı

Milletvekili Aydemir, 'Zengezur koridoru bizim için hayati önemde. Türk Dünyasını buluşturacak bir koridor. Bu zafer sonrası önümüze açılan bir imkandır. Bu imkanı Doğu Anadolu Bölgesi için çok hayati önemde görüyorum. Ovit Tüneli ile beraber Karadeniz'le Erzurum'un arasını yaklaşık iki buçuk saate kadar indirdik. Ovit tüneli şu anlama geliyor, Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'yu buluşturan bir tüneldir bu. Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'yu çok yakınlaştıran bir tünel bu. Şimdi o tünel kanalıyla Karadeniz Limanları Azerbaycan'a, Türk Dünyasına da açılmış olacak. Bu vesile ile, bölgesel ticarete de çok ciddi katkı sağlayacak. Bizim hususen o Zengezur Koridoruna dönük yüksek bir beklentimiz var. İnşallah biran önce bitmesini bekliyoruz, bunu dadaşlar bekliyor, bunu bütün bölge insanları bekliyor, bunu Azerbaycan bekliyor. Bütün Türk Dünyası bunu bekliyor. İnşallah yakın zamanda bu da hayatiyet kazanacak ve çok özel bir zemin açılacak. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi

Milletvekili, Erzurum, Medya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi - Son Dakika


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