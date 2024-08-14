Aydın'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Politika

Aydın'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl başkanlığı binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davanın neferi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Partinin kademelerinde çalışanlara teşekkür eden Savaş, Erdoğan'ın liderliğinde gidecek çok yol olduğunu belirtti.

İl Başkanı Gökhan Ökten de partisinin 23'üncü yaşında da umudun, geleceğin, icraatın adı olduğunu söyledi.

AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş da birer konuşma yaptı.