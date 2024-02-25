Aydın Efeler\'in en genç Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan projelerini paylaştı

Politika

Aydın Efeler'in en genç Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek projelerinden söz etti. Konuşmasında birlik ve beraberlikten söz edip projeleri de ortak akıl ile uygulayacaklarını belirten Pehlivan, "Efe pistte tek oynar, ancak ortak akıl ile hareket etmesini bilir. Hep birlikte şehrimizi kalkındıracağız" dedi.

Aydın'daki bir turizm tesisinde sivil toplum örgütü temsilcileri ile düzenlediği kahvaltı programında bir yandan projelerini paylaşıp diğer yandan da sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüş ve önerilerini alan Burak Pehlivan'ın programına Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da katıldı.

Önemli bir tarım ve turizm kenti olan Aydın'ın sanayisini de ihmal etmeden tarım ve turizm potansiyelini değerlendirerek geliştireceklerini kaydeden Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, özellikle sivil toplum örgütlerinde her topluluğun ilgi alanında yönetimde paydaş olacağını kaydetti.

Pehlivan, kadınlara meslek edindirme ve ekonomik bağımsızlığını kazandırmak amacıyla hazırladıkları "Güçlü Kadınlar Akademisi", Aydın Efeler'de turizm noktası olarak tespit edilen 5 farklı kültür noktası ile birleştirilecek olan "Turizm Rotası Projesi" ile çiftçilere yönelik geniş çaplı bir proje olan "Efeçem" projelerinden söz etti.

Bir şehrin kalkınmışlığının en önemli unsurunun herkesin mutluluğunun hedef alınması olduğunu kaydeden Pehlivan, engelli bireyler ve özellikle engelli bireyi olan aileler için de "Engelli konuk evi projesi" hazırladıklarını kaydetti. Bu projeyi de çok önemsediğini belirten Burak Pehlivan, "Hepimiz bir engelli adayı olduğumuz gibi, engelli bireyi olan ve yıllarca evinden dışarı çıkamadığı gibi sosyal yaşamdan mahrum kalan çok sayıda insanımız var. Sevinç ve mutluluk paylaşıldıkça çoğalırken, üzüntü zorluk ve sıkıntı da paylaşıldıkça azalır. Biz sevinci de sıkıntı ve zorluğu da paylaşan bir yönetim oluşturacağız. Efeler Belediyesi sınırları içinde yaşayan herkesin özel günlerinde ya da periyodik aralıklarla hastasını, engelli bireyini veya yaşlısını gözü arkada kalmadan emanet edebileceği bir merkez oluşturacağız. 'Engelli konuk evi' adını verdiğimiz bu proje ile kimse sosyal yaşantısından da mahrum kalmayacak" dedi. - AYDIN